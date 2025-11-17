Campanie de conștientizare împotriva accidentelor mortale, la Cluj-Napoca. „Cool la volan” înseamnă să fii prudent, nu să apeși prea tare pedala de accelerație, spun experții prezenți la eveniment. Trei cauze duc frecvent la tragedii: viteza, neglijența și lipsa de experiență. Cu ajutorul unor simulatoare de impact și de derapaj, tinerii vor putea conștientiza riscurile reale la care se expun când urcă la volan. România rămâne, de altfel, campioana Europei la morți pe șosele: numărul accidentelor mortale este de trei ori mai mare la noi decât în vestul Europei.

Tinerii sunt implicați, din ce în ce mai des, în tragedii. Doar anul trecut, au fost aproape 700 de accidente cu începători la volan.

„A fi șofer cool nu însemnă să accelerezi ca să ajungi primul la semafor, nu înseamnă să forțezi regulile de circulație, nu înseamnă să treci pe roșu, nu înseamnă să depășești pe linia continuă, ci un șofer cool este cel care ajunge, de fiecare dată, acasă în siguranța. Noi, prin aceste acțiuni, o să încercăm să inducem tinerilor această idee. România se află de ani buni pe primul loc în UE ca număr de morți la milionul de locuitori și nu orice număr... suntem la dublul mediei Europei”, spune Horațiu Savu, inițiatorul campaniei.

De la începutul anului, au avut loc aproape 3.000 de accidente, iar peste 900 de oameni au murit în urma lor. Una din cauze este viteza.

„La nivelul județului Cluj tinerii între 16-25 de ani au fost implicați în 28 de accidente grave anul acesta, în primele 10 luni, din nefericire soldate cu 6 persoane decedate”, transmite Ionuț Petruța, șef Serviciul Rutier Cluj.

Întrebat care crede că e cel mai mare pericol în trafic, Victor răspunde: „Neatenția, statul pe telefon și, din nou, riscul la care nu știi ca te expui.”

„În principiu, când mă urc la volan, cel mai important pentru mine e siguranța mea, pentru că vreau să mă întorc în siguranță acasă și încerc să fiu cât se poate de atent la ceilalți participanți la trafic, pentru că nu ține doar de mine să fiu atent, ci și de ceilalți”, e de părere Darius.

Pe parcursul următorilor doi ani, inițiativa va fi extinsă la nivel național. Participanții vor putea testa simulatoare de impact și de derapaj, pentru a conștientiza riscurile reale.

