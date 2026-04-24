Acces complet la serviciile Casei Naționale de Pensii Publice: Cum depui cereri și declarații fără drumuri la ghișeu

Data publicării:
Cont online Casa de Pensii. Foto Getty Images
Accesul la serviciile electronice ale Casei Naționale de Pensii Publice poate fi obținut integral fără drumuri repetate la ghișeu, prin crearea unui cont online pe portalul oficial cnpp.ro. Procedura, care presupune completarea unui formular cu date personale și validarea identității, oferă ulterior utilizatorilor posibilitatea de a primi notificări în timp real, de a consulta gratuit informații personalizate și de a gestiona relația cu instituția exclusiv digital.

În contextul digitalizării serviciilor publice, contul online al Casei Naționale de Pensii Publice devine un instrument esențial pentru relația dintre cetățeni și instituție.

La ce informații poți avea acces dacă îți faci cont online

Contul de pe platforma cnpp.ro are un rol esențial în relația digitală dintre utilizator și sistemul informatic. Printre principalele beneficii se numără:

  • Acces complet la serviciile electronice oferite de Casa Naţională de Pensii Publice;
  • Notificare online cu privire la evenimentele referitoare la propria persoană;
  • Acces gratuit la informaţii dedicate ţie.

Servicii electronice disponibile utilizatorilor autentificați

Servicii electronice pe zona de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

  • Managementul cererilor de acordare a drepturilor de pensie;
  • Managementul cererilor de încasare a sumelor neîncasate/cererilor de modificare a datelor personale;
  • Managementul cererilor de acordare a indemnizațiilor prevăzute de legile speciale;
  • Completare online a cererii pentru bilete de tratament/administrare informații bilete de tratament și odihnă.

Servicii electronice pe zona de evidență contribuabili

  • Evidenţa contracteloR/ declarațiilor de asigurare;
  • Evidenţa declaraţiilor nominale A11 şi A12 / D112;
  • Vizualizarea informaţiilor centralizate: stagii, viramente pilonul 2, istoricul carierei.

Servicii electronice pe zona de accidente de muncă și boli profesionale

  • Completare online a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  • Completare online a cererii de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională;
  • Completare online a cererii de rambursare a cheltuielilor;
  • Completare online a cererii pentru acordarea de dispozitive medicale;
  • Completare online a cererii pentru obţinerea compensaţiei pentru atingerea integrităţii;
  • Completare online a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale - indemnizaţii.

Cum obții un cont online: Etapele procesului de înregistrare

Pentru identificarea unică a utilizatorului, este necesară completarea formularului de creare a contului. Datele trebuie să fie corecte și să nu conțină diacritice. Formularul include următoarele secțiuni:

Date de identificare

  • Nume şi prenume - sunt câmpuri care trebuiesc completate în mod obligatoriu de către beneficiar. Sunt acceptate doar caractere alfabetice;
    CNP (Cod Numeric Personal) - trebuie completat obligatoriu, se introduc 13 caractere numerice, iar formularul va verifica consistența codului;
  • Adresa de e-mail - adresa folosită la completarea formularului va constitui de asemenea şi numele de utilizator care va fi utilizat pentru autentificarea ulterioară în cont a beneficiarului;
  • Act de identitate - Se selectează tipul actului de identitate (BI,CI, Paşaport) și se completează toate câmpurile aferente acestuia;
  • Adresa de domiciliu - Se completează câmpurile specifice.

Solicitare drepturi de administrare date pentru alte persoane (asigurați/ angajatori/ beneficiari)

Se introduc datele persoanei fizice/juridice pentru care se doreşte administrarea:

  • Tip persoană: Se alege persoană fizică, juridică sau unitate hotelieră;
  • Nume/Denumire: Se completează numele persoanei sau firmei respective (denumire completă).
  • CNP sau Cod fiscal: Se completează CNP pentru persoane fizice, CUI pentru persoane juridice ( se completeaza doar partea numerica, fara "RO" ).
  • Document: Se înscrie documentul justificativ prin care se solicită acordarea acestui drept (procură, împuternicire legalizată la notariat, etc.).
  • Dată expirare: Data până la care este valabil documentul justificativ.

Se introduce text (Cod CAPTCHA)

Este necesară completarea câmpului text de la finalul cererii cu simbolurile (litere, cifre) apărute în fereastra „Introduceţi text”. Acest câmp asigură faptul că cererea nu este completată de un sistem automat ci de o persoană. În situaţia în care simbolurile din fereastra deschisă nu sunt lizibile, se acţionează butonul - „Reîmprospătare/refresh”, pentru apariţia unui alt text.

După apăsarea butonului de finalizare, sistemul verifică dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate corect, precum și validitatea datelor de identificare (CNP/CUI). Dacă informațiile sunt conforme, formularul este generat în format PDF..

După finalizarea completării formularului, pentru obţinerea datelor de acces, se va proceda astfel:

In cazul persoanelor care semneaza olograf:

Se apasă butonul „Tiparire formular” pentru a putea fi semnat olograf în original, pe hârtie. După ce s-a tipărit cererea este obligatorie parcurgerea urmatoarelor etape:

  • se semnează cererea;
  • solicitantul (beneficiarul titular sau, după caz, persoana mandatată) se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în original și , după caz, cu documentele justificative pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra contul.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/2023, a fost eliminată obligativitatea prezentării/depunerii de către beneficiari a copiilor documentelor prevazute de legislația din domeniul de activitate al caselor teritoriale de pensii, fotocopierea gratuită a documentelor originale fiind asigurată de instituțiile în cauză.

Aprobare cerere de creare cont

Cererea este analizată și aprobată de casa teritorială de pensii, iar după validare, solicitantul primește un e-mail de confirmare privind activarea contului și pașii pentru setarea parolei inițiale. Accesând linkul transmis, utilizatorul își poate configura parola. Este esențial ca adresa de e-mail furnizată să fie validă și personală, întrucât aceasta va fi utilizată drept nume de utilizator pentru autentificarea pe portal.

In cazul persoanelor care semnează cu semnatură electronică calificată:

Semnătura electronică calificată oferă cel mai ridicat nivel de încredere, fiind bazată pe un certificat digital calificat. Aceasta este o semnătură avansată, realizată cu ajutorul unui dispozitiv special și emisă de un prestator autorizat de servicii de încredere. Este reglementată la nivel european prin regulamentul eIDAS 910/2014 și este recunoscută în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Se apasă butonul „Tiparire formular” și se salvează documentul pentru a putea fi semnat electronic. După ce s-a salvat cererea trebuie parcurse urmatoarele etape:

  • se semnează cererea cu semnatură electronică calificată;
  • cererea astfel semnată se va transmite pe e-mail la oricare casa teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate în copie;
  • constituie exceptie documentele justificative pentru fiecare persoană terţă căreia îi va administra contul, unde este necesara prezentarea acestora în original şi copie. (Sursa: CNPP)

Editor : C.S.

