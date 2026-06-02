Live TV

Accident grav în Oradea: patru mașini implicate, o femeie și o minoră au ajuns la spital

Data publicării:
accident rutier semn triunghi
Foto: Getty Images

Pompierii militari din Bihor au intervenit, marți după-amiază, la un accident rutier produs în Oradea, în care au fost implicate patru autoturisme și cinci persoane, respectiv patru adulți și o minoră. O femeie și minora au fost rănite grav și transportate la spital, în timp ce celelalte persoane au refuzat internarea.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, „apelul care anunţa producerea accidentului a fost primit prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, marţi, în jurul orei 16:55”, scrie News.ro.

„Pentru salvarea victimelor, la locul accidentului au fost mobilizate operativ două echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului 1 Oradea, cu două autospeciale de intervenţie, dintre care una de descarcerare grea, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea, motocicliştii SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, echipajul de descarcerare a intervenit pentru extragerea unei femei încarcerate, iar echipele medicale au acordat îngrijiri la fața locului.

„Şoferiţa evacuată din autoturism, care prezenta răni grave, precum şi o minoră, au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate. Celelalte trei persoane au refuzat transportul la spital”, mai arată ISU Bihor.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
5
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medici isu pompieri smurd interventie foto isu
Accident grav cu trei mașini pe DN 1, în Brașov. Un copil a murit, alte opt persoane au fost duse la spital
accident galati banca
O şoferiţă de 71 de ani din Galați a intrat cu maşina într-un bancomat şi a accidentat o femeie
accident mh
Accident rutier grav în Mehedinți. Au fost implicate 3 mașini. Un om a murit și 3 au fost răniți
accident a4
Accident în lanț cu 7 mașini pe A3, pe sensul spre Bucureşti. Autostrada a fost închisă, traficul a fost deviat
masina de politie
Două maşini s-au ciocnit în Constanţa. Unul dintre şoferi a fugit de la locul faptei, celălalt a fost rănit
Recomandările redacţiei
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a șefului Armatei la acuzațiile DNA: „Nu pot să nu...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cristian Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la...
Ultimele știri
Rheinmetall anunță că a semnat contracte de 5,7 miliarde euro cu MApN: „Cel mai mare pachet din istoria recentă a companiei”
Trump a numit un oficial al agenţiei federale pentru locuinţe în funcţia de şef al serviciilor de informaţii
Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune care este motivul pentru care nu pleacă din PSD. „Să plece ei şi poate rămân eu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în costum de baie în Mallorca, în vacanță de ziua ei. A împlinit 45 de ani și e mai în formă și...
Cancan
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Fanatik.ro
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj! Omul de afaceri nu a stat pe gânduri
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
deseuri garda mediu
Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii
Adevărul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pus piciorul în prag! Femeia care a făcut un demers oficial, după ce Donald Trump a primit ”Premiul pentru...
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Cum arată și ce face Ted McGinley, Jefferson din "Familia Bundy". E căsătorit de 35 de ani și continuă să...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui