Accident grav în Oradea: patru mașini implicate, o femeie și o minoră au ajuns la spital

Pompierii militari din Bihor au intervenit, marți după-amiază, la un accident rutier produs în Oradea, în care au fost implicate patru autoturisme și cinci persoane, respectiv patru adulți și o minoră. O femeie și minora au fost rănite grav și transportate la spital, în timp ce celelalte persoane au refuzat internarea.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, „apelul care anunţa producerea accidentului a fost primit prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, marţi, în jurul orei 16:55”, scrie News.ro.

„Pentru salvarea victimelor, la locul accidentului au fost mobilizate operativ două echipaje de pompieri militari din cadrul Detaşamentului 1 Oradea, cu două autospeciale de intervenţie, dintre care una de descarcerare grea, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea, motocicliştii SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, echipajul de descarcerare a intervenit pentru extragerea unei femei încarcerate, iar echipele medicale au acordat îngrijiri la fața locului.

„Şoferiţa evacuată din autoturism, care prezenta răni grave, precum şi o minoră, au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate. Celelalte trei persoane au refuzat transportul la spital”, mai arată ISU Bihor.

Editor : Ana Petrescu