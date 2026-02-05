Live TV

„E plin de gropi!". Dezastru pe șosele după ploi și ninsori. Orașul în care 50 de străzi sunt astăzi adevărate capcane pentru șoferi

Data publicării:
strazi cu gropi oradea
50 de străzi din Oradea au nevoie urgentă de reparații. Sursa foto: colaj ebihoreanul.ro

Zăpezile de iarna aceasta, dar mai ales operațiunile de deszăpezire au lăsat în urmă drumuri pline de gropi. La acestea se adaugă și lucrările de infrastructură, amânate din cauza frigului. Împreună, transformă traficul din marile orașe în coșmar. Numai în Oradea, de pildă, 50 de străzi au nevoie urgentă de reparații, după cea mai grea iarnă din ultimii ani.

Străzile din mai multe cartiere din Oradea s-au transformat în curse cu obstacole. Gropile din carosabil sunt la fiecare pas, iar noroiul face imposibil accesul unei mașini fără tracțiune integrală.

„Nu se poate! Deci nu se poate urca, nu se poate coborî. Au fost mașini care s-au blocat aici”, povestește un localnic.

„Acuma, destul de greu, vedeți cum e... Mai ales că se topesc și zăpezile, e foarte rău! E plin de gropi. Nu plin, e full!”, completează altcineva.

Sunt 50 de străzi din oraș care au nevoie urgentă de reparații. Pe unele se sapă și pentru rețeaua de apă și canal, iar șantierele au fost neglijate până acum de administrația locală.

„Zeci de străzi din Oradea sunt într-o stare precum cea din spatele meu. O iarnă foarte grea, cu temperaturi care au coborât constant sub nivelul înghețului de la începutul lunii ianuarie au adus străzile în această stare. Sunt gropi peste tot, iar localncii trebuie să facă slalom printre ele”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

De câteva zile, autoritățile au început să astupe gropile, dar lucrări mai complexe de asfaltare vor putea fi făcute abia la primăvară.

„Faptul că s-a aplicat mult material antiderapant a agravat procesul de degradare a carosabilului. Au avut loc și anumite lucrări ale rețeliștilor, care au accentuat și mai mult degradarea drumurilor. Am început să plombăm carosabilul din oraș, unde au apărut gropi”, explică viceprimarul municipiului Oradea, Teofil Filimon.

Probleme similare sunt și pe șoseaua de centură a orașului, tranzitată zilnic de zeci de mii de mașini.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia

