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Alertă de călătorie pentru Bolivia. MAE: Stare de urgență pentru 90 de zile, proteste violente și blocaje în mai multe regiuni

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Ministerul Afacerilor Externe.
Ministerul Afacerilor Externe. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
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Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află sau intenționează să călătorească în Bolivia că, din 20 iunie, autoritățile locale au instituit starea de urgență pentru 90 de zile, pe fondul tulburărilor interne și al protestelor care au dus la blocaje rutiere, incidente violente și restricții de circulație.

Astfel, pe fondul manifestaţiilor care au loc, este înregistrat un număr semnificativ de blocaje rutiere, inclusiv pe principalele căi de comunicaţie care asigură legăturile cu oraşele La Paz, Cochabamba şi Sucre, scrie Agerpres. Situaţia afectează transportul de persoane şi mărfuri, aprovizionarea cu combustibil şi funcţionarea unor servicii esenţiale, precizează MAE într-un comunicat transmis duminică.

De asemenea, accesul rutier către anumite aeroporturi, inclusiv Aeroportul Internaţional El Alto, poate fi perturbat temporar.

În vederea restabilirii ordinii publice au fost suspendate temporar următoarele drepturi şi libertăţi: libertatea de deplasare, libertatea de circulaţie, libertatea de tranzit şi libertatea de întrunire. Intervenţiile forţelor de ordine pentru deblocarea unor drumuri au fost însoţite de incidente violente, soldate cu victime şi răniţi.

Este recomandată planificarea unui timp suplimentar considerabil pentru accesul către aeroporturi, având în vedere posibilitatea apariţiei unor blocaje rutiere fără avertisment prealabil.

Totodată, este recomandată menţinerea unor rezerve suficiente de numerar, apă, alimente, medicamente şi combustibil, precum şi evitarea zonelor în care au loc manifestaţii şi blocaje.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să nu încerce traversarea blocajelor rutiere şi să nu participe la proteste, existând riscul producerii unor incidente sau confruntări şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă pe teritoriul Boliviei pot apela numărul de urgenţă al Ambasadei României la Lima: +51 999 908 478.

Totodată, cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al misiunii diplomatice: +51 1 440 93 96.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://lima.mae.ro şi https://mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : Ana Petrescu

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