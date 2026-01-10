Live TV

Video Alertă de ger în peste jumătate de țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor scădea până la -15 grade

Data actualizării: Data publicării:
ger frig termometru gettyimages
Foto: GettyImages

ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm, în extremitatea de sud şi sud-est a ţării. Mai mult de jumătate de ţară intră de sâmbătă noaptea sub atenţionare cod galben de ger.

Conform meteorologilor, în perioada 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10.00, vor fi vreme deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor, ninsori şi local strat de zăpadă, intensificări ale vântului, în mai multe regiuni.

„Sâmbătă (10 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a ţării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 şi 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista şi vor fi valori termice în jurul a -10 grade. Începând de sâmbătă noapte şi până marţi (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, precum şi la munte şi pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 şi 0 grade, cu ger persistent şi ziua, izolat în nord şi centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 şi -6 grade”, transmite ANM.

Sâmbătă şi duminică, temporar vor fi precipitaţii pe arii relativ extinse în sud şi sud-est şi local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud şi sud-est a ţării.
Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei şi în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest şi la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase şi de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută, precizează ANM.

„Până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul şi estul teritoriului, geroasă în timpul nopţilor şi dimineţilor”, informează meteorologii.

Pentru sâmbătă, până la ora 20.00, a fost emisă o atenţionare meteorologică cod galben de ger şi temperaturi deosebit de scăzute, situate în jurul valorii de -10 grade, pentru nordul Moldovei.

Din 10 ianuarie, ora 20:00 până în 12 ianuarie, ora 10:00 va intra în vigoare o atenţionare cod galben de ger pentru mai mult de jumătate de ţară.

„În intervalul menţionat în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 şi -2 grade, cu ger persistent şi peste zi, izolat în nord şi centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 şi -6 grade”, precizează ANM.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Large Winter Storm Brings Rare Snowfall To Large Swath Of Southern States
Val de aer polar peste România. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal în toată țara
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM anunță și temperaturi de -18 grade. Care sunt zonele afectate HARTĂ
fata cu fes si casti langa o cladire si zapada
Când se încălzește vremea și scăpăm de ger. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
om in vant si ninsoare
O nouă masă de aer rece cuprinde România: coduri portocalii și galbene de ger, ninsori și viscol. Zonele vizate și vremea în Capitală
oameni in zapada
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori, vânt puternic și polei. Care sunt zonele vizate de noile avertizări
Recomandările redacţiei
Marco Rubio, US secretary of state, from left, US President Donald Trump, and Pete Hegseth, US secretary of defense, during a news conference at the Mar-a-Lago Club in Palm Beach, Florida, US, on Saturday, Jan. 3, 2026. President Nicolas Maduro has been c
Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar...
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate...
Protests in Iran January 8
Prințul moștenitor al Iranului îndeamnă la grevă generală, într-un...
Ultimele știri
Două momente bizare din timpul întâlnirii lui Trump cu giganții petrolieri ai Americii. „Uau, trebuie să văd asta cu ochii mei!”
Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc
Un bărbat care a evadat dintr-o închisoare din Belarus a fost prins când încerca să intre în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de...
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Cel mai geros început de an din ultimul deceniu! Vine urgia, ANM a făcut anunţul acum
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a dat lovitura în România
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...