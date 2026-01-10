ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm, în extremitatea de sud şi sud-est a ţării. Mai mult de jumătate de ţară intră de sâmbătă noaptea sub atenţionare cod galben de ger.

Conform meteorologilor, în perioada 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10.00, vor fi vreme deosebit de rece, cu ger îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor, ninsori şi local strat de zăpadă, intensificări ale vântului, în mai multe regiuni.

„Sâmbătă (10 ianuarie), vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a ţării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 şi 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista şi vor fi valori termice în jurul a -10 grade. Începând de sâmbătă noapte şi până marţi (13 ianuarie) vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, precum şi la munte şi pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 şi 0 grade, cu ger persistent şi ziua, izolat în nord şi centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 şi -6 grade”, transmite ANM.

Sâmbătă şi duminică, temporar vor fi precipitaţii pe arii relativ extinse în sud şi sud-est şi local în rest. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5...15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud şi sud-est a ţării.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei şi în sudul Moldovei, iar duminică în special în sud-vest şi la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase şi de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută, precizează ANM.

„Până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul şi estul teritoriului, geroasă în timpul nopţilor şi dimineţilor”, informează meteorologii.

Pentru sâmbătă, până la ora 20.00, a fost emisă o atenţionare meteorologică cod galben de ger şi temperaturi deosebit de scăzute, situate în jurul valorii de -10 grade, pentru nordul Moldovei.

Din 10 ianuarie, ora 20:00 până în 12 ianuarie, ora 10:00 va intra în vigoare o atenţionare cod galben de ger pentru mai mult de jumătate de ţară.

„În intervalul menţionat în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova şi la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopţilor şi dimineţilor. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 şi -2 grade, cu ger persistent şi peste zi, izolat în nord şi centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 şi -6 grade”, precizează ANM.

Editor : I.B.