Live TV

Video Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada”

Data publicării:
femeie cazuta pe gheata
Sute de persoane au ajuns la spital cu răni, după ce au alunecat pe gheață. Credit foto: Guliver/Getty Images

Ger năprasnic peste România, zilele acestea. În vestul țării, temperaturile au scăzut brusc, până la minus 18 grade Celsius. Gheața depusă pe șosele i-a pus în dificultate până și pe cei mai experimentați șoferi. Și pietonii au de suferit, însă: camerele de gardă ale spitalelor sunt pline de pacienți cu diverse fracturi, după ce au alunecat gheață. Numai într-o singură zi, la Iași, 40 de oameni au ajuns la spital cu mâini și picioare rupte. 

„Aceasta a fost prima imagine pe care au văzut-o de dimineață timișorenii, dar și cei care locuiesc în vestul țării. Aplicațiile de măsurare a temperaturilor arată -18 grade și un „real feel” de -24 de grade Celsius”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

La Arad, au fost -16 grade Celsius, la Jimbolia -15°C, iar la Caransebeș -13°C, mai frig decât la Miercurea Ciuc sau Întorsura Buzăului, locuri cunoscute ca fiind cele mai friguroase de la noi din tară.

„Pe parcursul nopții, s-a acționat pentru menținerea circulației în condiții de siguranță pe DN și autostrăzile din vestul țării cu 123 de utilaje specifice fiind răspândite 510 tone de material antiderapant”, a transmis, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al DRDP Timișoara, Alina Sabou.

Întrebat cât timp îi ia să își dezghețe mașina, un șofer din Timișoara răspunde: „Cam 15, 20 de minute”

Pietonii au străbătut cu grijă trotuarele alunecoase.

„E greu, eu mă descurc că sunt o fire sport, dar e greu! Din păcate, nu mai iese lumea la curățat zăpada nici măcar în fața casei. E cumplită treaba!”, spune o localnică.

În Iași, în ultimele zile, zeci de persoane au ajuns la spital cu răni, după ce au alunecat pe gheață.

„În general, e vorba de cădere în curte sau cădere pe stradă, iar rezultatul este fractură, entorsă, luxație, contuzii”, explică Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

„Mi-am rupt și mâna. Am venit la spital că am cazut jos”, spune o femeie.

„Uitați-vă și dumneavoastră ce-i aici, dacă faci un pic... Trebuie să fii un pic de balerin, ca să nu apuci să ajungi la Ortopedie”, e de părere altcineva.

Și în Cluj-Napoca au fost sute de cazuri de pacienți care au ajuns la spital cu fracturi sau entorse.

reporteri: Mihai Vălușescu, Ligia Pricopi
operatori: Mihai Pop, Mihai Boaru

Citește și: Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Digi Sport
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
goretti furtuna din franta
Furtuna Goretti lovește Franța: 380.000 de case fără curent. Viscolul și zăpada abundentă paralizează nordul Europei
WhatsApp Image 2026-01-09 at 09.03.49
Vreme severă în 15 județe și București: pompierii au evacuat locuințe, înlăturat copaci căzuți și salvat persoane blocate în zăpadă
teisi
Avertismentul IGSU: Atenţie la gheaţă, lasă acasă pantofii pentru vreme bună. Un singur pas greşit poate duce la o fractură
drum inchis din cauza zapezii
DN 24C din Iași, închis circulaţiei până vineri, din cauza viscolului. Camioanele care intră în R. Moldova, parcate la vama Costești
ger frig termometru gettyimages
Ger puternic în noaptea de joi spre vineri. Recomandările IGSU
Recomandările redacţiei
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate...
gropi dupa ninsori
„Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”. Cum...
Fermieri francezi protestând lângă Arcul de Triumf
Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut...
Ultimele știri
Ultimul act al celei care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei. Christine Lagarde: „Vom trăi într-o lume fragmentată”
Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times)
Moartea generalilor. Cine sunt cei 19 comandanți ruși care au fost uciși de la începutul războiului din Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de...
Fanatik.ro
Cum a reacționat un turist care a fost cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Sportiva care a ajuns să joace tenis la un turneu deși nici măcar nu cunoștea regulile. Cazul ei a generat...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Surpriza începutului de an! Elena Ionescu are o relație cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr FOTO
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...