Ministrul Energiei propune bonificații pentru românii cu venituri mici: 100 lei la gaze și 50 lei la curent

Data publicării:
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. FOTO: Inquam Photos/ Saul Pop

Consumatorii cu venituri sub 2.500 de lei vor beneficia de sprijin financiar în sezonul rece, potrivit propunerii PSD prezentate de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Cei care folosesc gaze naturale ar urma să primească o bonificație de 100 de lei lunar, iar pentru energia electrică schema de sprijin va continua, cu o reducere de 50 de lei la factură. Măsura vizează aproximativ 3,7 milioane de persoane pentru curent electric și 1,7 milioane pentru gaze naturale.

„Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili pe segmentul de energie şi gaze naturale, propunerea venită din partea PSD este foarte clară, şi anume pentru bugetul anului 2026, pentru acei consumatori care au venituri sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale, să beneficieze de o bonificaţie de 100 de lei, lunar, în sezonul rece, care începe la 1 octombrie şi se termină la 31 martie. În acest caz vorbim despre iarna anului 2026 spre 2027, iar în cazul energiei electrice, să continue schema de sprijin pentru consumatorii care de asemenea au până în 2.500 de lei, venituri nete, de 50 de lei minus la factură, în perioada cuprinsă între 31 martie 2026 şi 31 martie 2027”, a declarat ministrul Energiei, într-o conferinţă de presă, la PSD.

Bogdan Ivan a arătat că în total vorbim de aproximativ 2,1 milioane locuri de consum pentru energia electrică, asta înseamnă 3,7 milioane de oameni beneficiari, iar în cazul gazelor naturale, vorbim de 1 milion de oameni, 1 milion de puncte de consum, adică 1.7 milioane de beneficiari.

„Este o măsură propusă de Partidul Social Democrat care vine să-i sprijine pe românii care au cele mai mici venituri, care au fost afectaţi în cursul anului trecut de eliminarea plafonului la energie electrică, iar pentru faptul că nouă ne pasă de oameni, ne pasă de cei cu venituri mici şi medii, venim cu această schemă de sprijin pentru oamenii care au venituri mici şi medii, atunci când vorbim despre plata facturilor la energie electrică şi la gaze naturale”, a subliniat ministrul Energiei.

