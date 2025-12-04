Ana-Maria Agiu, specialist relații publice la Administrația Națională Apele Române (ANAR), a declarat, joi, la Digi24, că având în vedere situația de criză privind furnizarea apei potabile în Prahova și Dâmbovița, „nu putem spune că nu este nimeni de vină”. „Cu siguranță fiecare din instituțiile implicate și responsabile poartă partea ei de vină”, afirmă aceasta. Ea spune că în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din datele de 22 octombrie și 6 noiembrie, „toți factorii implicați, inclusiv UAT-urile și operatorul de apă, au luat la cunoștință faptul că exista un risc iminent”. Agiu transmite că fiecare primărie trebuia să aibă la nivelul ei un plan local pentru situații de urgență, care înseamnă inclusiv să aibă identificate surse alternative de alimentare cu apă. Ea mai afirmă că operatorul ESZ Prahova nu este în subordinea ANAR, dar că trebuia să asigure un bazin de apă curată pentru cel puțin 12 ore până la câteva zile ca rezervă suplimentară iar instalația avariată în acest caz era în responsabilitatea companiei locale.

„Instituția noastră, care este implicată direct în gestionarea acestei crize, nu poate să se pronunțe în privința unor vinovați 100%. Organele de control ale statului vor evalua situația care s-a întâmplat și cu siguranță vor fi identificate greșelile și probabil cei care se fac vinovați.

Având în vedere că vorbim despre o situație de criză, nu putem spune că nu este nimeni de vină. Cu siguranță, ca o observație generală, fiecare din instituțiile implicate și responsabile poartă partea ei de vină.

În ceea ce privește instituția noastră, era nevoie de o mai multă comunicare interinstituțională, în special la nivel județean și la nivel local, între Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și toate celelalte instituții responsabile, chiar dacă s-au făcut comitete pentru situații de urgență, iar aceste comitete sunt extrem de importante în gestionarea unor astfel de situații de criză.

Prefectura, care are rolul de coordonator instituțional la nivelul județului, a luat act de această situație de criză, inclusiv a fost semnalat acest pericol iminent de întrerupere a furnizării apei potabile atât în data de 22 octombrie, cât și în data de 6 noiembrie. În cadrul acestei ședințe a Comitetului pentru Situații de urgență, toți factorii implicați, inclusiv UAT-urile și operatorul de apă, au luat la cunoștință faptul că exista un risc iminent.

În momentul în care noi semnalam acest risc iminent, conform atribuțiilor pe care le are fiecare instituție, respectiv UAT-urile, sunt obligate, conform legislației de funcționare a primăriilor, să aibă prevăzut, indiferent dacă ne confruntam cu această situație sau cu o altă situație mult mai rapidă, o poluare accidentală sau o avarie iminentă care se producea într-un interval mult mai scurt de timp, fiecare primărie trebuie să aibă la nivelul ei un plan local pentru situații de urgență, care înseamnă inclusiv să aibă identificate aceste surse alternative de alimentare cu apă, mijloace de intervenție”, a spus reprezentantul „Apele Române”.

Aceasta afirmă că ESZ Prahova, operatorul care tratează apa din lacul Paltinu, nu este în subordinea ANAR.

„ABA Buzău-Ialomița este în subordinea Apelor Române, dar ESZ Prahova este o societate comercială care acționează liber pe piață, ca orice alt operator care are venituri proprii.

ANAR este acționar majoritar. Înseamnă faptul că ANAR-ul este obligat să demareze investiții de mare anvergură pentru mijloacele fixe care se află în proprietatea sa și pe care ESZ Prahova le exploatează. Dar în același timp, ESZ Prahova, conform contractului de operare, are obligația să întrețină și să repare, după caz, aceste echipamente, inclusiv acea conductă de aducțiune care era foarte avariată și care nu a permis umplerea acelui bazin de apă curată.

Chiar dacă cu restricții, acel bazin de apă curată ar fi putut să asigure, teoretic cel puțin 12 ore, dar în această situație specialiștii noștri au evaluat că puteam vorbi chiar de 3-4 zile în care noi puteam să gestionăm, adică exact aceste zile în care noi ne confruntăm și am fi putut să ne folosim de acea rezervă suplimentară, astfel încât oamenii să nu fie afectați. Noi nu am fost informați că exista acea defecțiune iar acel bazin era gol”, a precizat Ana-Maria Agiu.

