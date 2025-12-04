ESZ Prahova anunță că este pregătită să livreze apă către populație

Compania Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, care tratează apa din lacul Paltinu, a anunțat joi că este pregătită din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, să livreze apă către operatori și către industrie pentru a fi livrată către populație.

Din acest moment, așteptăm pentru 72 de ore rezultatele analizelor microbiologice, pentru a ne asigura că apa respectă standardele prevăzute în OUG 7/2023.

Rămânem angajați să fim prezenți și să gestionăm cu responsabilitate tratarea apei potabile”, arată comunicatul ESZ Prahova.

Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu, susţinând că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută „ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”. Instituţia precizează şi că Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova din 6 noiembrie „nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare”.

