Anunț despre plata pensiilor pe card. Ministrul Muncii: „E nevoie de o viteză mai mare"

Data publicării:
manole
Din articol
2,6 milioane de pensionari iau pensia pe card, iar 2,3 milioane prin Poștă Pensia pe card, o metodă de reducere a cheltuielilor statului

Petre Florin Manole a declarat, miercuri seară la Digi24, că vrea ca mai mulți vârstnici să-și dorească să încaseze pensiile pe card. Ministrul Muncii a subliniat că nu va fi nimeni obligat să încaseze pensia doar pe card, însă vrea să promoveze „o viteză mai mare a acestui fenomen natural”. El a adăugat că aceasta ar fi și o metodă de reducere a cheltuielilor statului.

„În primul rând, primă propoziție pentru calmarea unor spirite. Nu avem de când să obligăm pe nimeni și respectăm libertatea oricui de a alege. A doua teză este că, în mod natural, din ce în ce mai mulți pensionari, dacă comparăm cu acum 5 ani, 10 ani, 15 ani, aleg această metodă de a primi drepturile cuvenite pe card. Este natural să ne imaginăm că procesul acesta va continua natural și el”, a declarat Petre Florin Manole, întrebat cum poate convinge pensionari să primească pensia pe card, lucru care ar scădea cheltuielile livrării acesteia prin Poșta Română, la Digi24.

„Ceea ce încerc eu și ceea ce vreau să promovez este o viteză mai mare a acestui fenomen natural”, a continuat ministrul Muncii.

„Pentru asta trebuie să avem în vedere infrastructura, trebuie să avem în vedere poate o convergență în programele de educație financiară. cum multe bănci au. Poate mesaje și din partea CEC, care este o bancă cu foarte mare credibilitate într-o anumită parte a societății românești și de ce să nu folosim această bancă?”, a mai spus el.

Ministrul PSD a făcut apel la cei mai tineri să își încurajeze părinții  să încaseze pensia pe card, lucru pe care el deja în face cu părinții săi.

„Pe de altă parte, fac apel și la cei care... fii de părinți pensionari în rural pot să-și încurajeze apropiații. Și eu când vreau să îmi ajut părinții într-o lună cumva, mi-e mult mai ușor să fac asta printr-un transfer bancar, decât să mă duc 150 km în Est de București și înapoi. Ar costa mai mult drumul”, a explicat Manole.

2,6 milioane de pensionari iau pensia pe card, iar 2,3 milioane prin Poștă

Acesta a mai spus că sunt, în prezent, „puțin mai mult de jumătate care primesc pensiile pe card și mai puțin cash.

„Adică 2.600.000 la 2.300.000. Mai puțini care primesc pensiile cash. Important este să se înțeleagă acest lucru, și anume mai mulți de jumătate care primesc pensiile pe card, comisioanele bancare ne costă la zi puțin peste 6 milioane de lei. Pentru cei care primesc prin Poștă, cash, comisioanele ne costă la zi puțin peste 60 de milioane de lei. Adică de șase ori.Probabil că la sfârșitul anului vom avea înspre 10 și 100, depinde cum evoluează, dar la zi vorbesc. Deci, de la începutul anului până acum, acestea sunt cifrele”, a mai afirmat el.

Pensia pe card, o metodă de reducere a cheltuielilor statului

„Această diferență este semnificativă, apropo și de discursul acesta de a tăia cheltuielile statului”, a mai explicat Petre Florin Manole.

„Iată că există o metodă de a tăia din cheltuielile statului care nu afectează pensionari, nu afectează mediul de afaceri, nu afectează bugetarul care lucrează la Casa de Pensii sau oriunde altundeva. Ci înseamnă pur și simplu să fim un pic mai eficienți și mai în trend cu Europa. Ceea ce va va va trebui să facem și este foarte important este în primul rând acest discurs public, împreună cu mediul bancar, cu oamenii activi din această țară, cu mass-media care nu are trăiri paranoice despre carduri și despre ce rău fac ele omenirii, că există și genul ăsta de discurs. Să mergem înspre acest subiect”, a conchis social-democratul.

