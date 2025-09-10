Ministrul Muncii Petre Florin Manole a declarat, miercuri la Digi24, că pachetul 3 cu măsuri nu va cuprinde nimic dspre pensiile speciale pentru alte categorii decât magistrații. „Din punct de vedere al PNRR, tema aceasta este închisă, în sensul că jalonul referitor la pensii este închis”, a afirmat el.

„Din punct de vedere al PNRR, tema aceasta este închisă, în sensul că jalonul referitor la pensii este închis. Redeschiderea lui s-a făcut parțial din motivul deciziei CCR de acum ceva timp, care ne-a făcut să readucem subiectul”, a declarat Petre Florin Manole, întrebat dacă în pachetul 3 va fi vorba despre vârsta de pensionare a celorlalți speciali, alții decât magistrații, care intră în proiectul din pachetul 2, miercuri seară la Digi24.

Întrebat dacă vrea să spun că în pachetul 3 nu va fi vorba despre pensii speciale, pentru că jalonul PNRR a fost îndeplinit, ministrul PSD a răspuns: „Dacă Guvernul va decide să încerce ore negociere cu Comisia Europeană, orice se poate”.

„Dar azi. când vorbim, n-am avut nicio temă de Guvern din partea coaliției să facem asta. Poate e și foarte recent, după trecerea ultimului pachet. Următoarea ședință de Guvern este abia mâine. Mâine putem să primim această temă. Oricum va fi, vom fi colegiali și constructivi și mă refer nu doar la mine, da, și la ceilalți colegi din PSD care au poziții în acest Guvern și nu blocăm, cum n-am blocat și nu vom bloca”, a completat el.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a sesizat la Curtea Constituționașă cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. CCR o va discuta pe 24 septembrie.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că în următoarele zile va prezenta programul partidului de relansare economică.

Ilie Bolojan a declarat că, atâta timp cât există responsabilitate în actul de guvernare, atunci România va merge într-o direcție bună, iar asta se va vedea peste un an, doi sau trei. Premierul nu crede că inflația va ajunge de două cifre, însă încetinirea economică e o realitate cel puţin până în vara anului viitor. „O perspectivă de intrare în incapacitate de plată, din punctul meu de vedere, este exclusă”, a mai spus șeful Guvernului, care a vorbit și despre pachetul 3 cu măsuri de relansare economică propus de PSD.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a afirmat că există discuţii din ce în ce mai avansate cu privire la măsurile de relansare a economiei care vor intra în pachetul 3 gândit de Guvern, măsuri care să stimuleze competitivitatea, exporturile şi care să ajute la atragerea de investiţii.

