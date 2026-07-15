Peste 120 de organizații din 30 de țări cer Primăriei Oradea să permită Marșul PRIDE: „Este un drept fundamental”

Peste 120 de organizații ale societății civile din 30 de țări au semnat un apel internațional prin care solicită autorităților locale din Oradea să respecte libertatea de întrunire și să permită desfășurarea în siguranță a Marșului Oradea PRIDE, programat pentru 25 iulie.

Apelul vine în contextul în care organizatorii, reprezentanții ARK Oradea, susțin că au depus notificarea pentru organizarea evenimentului în termenul legal, propunând peste 100 de variante de traseu, precizează comunicatul de presă al Asociației ACCEPT. Cu toate acestea, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, există intenția autorităților locale de a nu aproba nici în acest an desfășurarea marșului.

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Printre semnatarii scrisorii se numără organizații internaționale precum ILGA Europe, European Pride Organisers Association (EPOA), IGLYO, OII Europe, Council for Global Equality, TGEU și Forbidden Colours, alături de numeroși organizatori ai marșurilor PRIDE din întreaga lume și zeci de organizații neguvernamentale și grupuri civice din România.

În apelul transmis autorităților, organizațiile afirmă că „după patru ani consecutivi în care evenimentele PRIDE nu au fost aprobate, nu mai poate fi vorba despre dificultăți administrative sau logistice, ci despre nerespectarea deliberată a unui drept fundamental”.

Semnatarii avertizează că situația din Oradea ar putea crea un precedent la nivel european.

„Oradea riscă să devină, după Budapesta, singurul oraș din Uniunea Europeană în care autoritățile blochează în mod repetat organizarea unui Marș Pride, cu consecințe inclusiv asupra imaginii României ca stat care respectă valorile europene”, precizează scrisoarea.

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Potrivit organizațiilor, un astfel de precedent este incompatibil cu valorile fundamentale ale Uniunii Europene, respectiv demnitatea umană, libertatea, egalitatea, democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului.

Autorii apelului subliniază că Marșul PRIDE reprezintă exercitarea libertății de întrunire și a libertății de exprimare, drepturi garantate de Constituția României, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și legislația Uniunii Europene.

„Solicităm Primăriei Oradea, Comisiei municipale pentru avizarea adunărilor publice și celorlalte instituții competente să permită desfășurarea marșului pe un traseu care să asigure exercitarea efectivă a acestor drepturi”, transmit semnatarii.

Scrisoarea a fost transmisă miercuri administrației locale din Oradea, inclusiv primarului Florin Birta. Inițiatorii precizează că lista semnatarilor continuă să crească, apelul rămânând deschis organizațiilor din România și din străinătate până la data de 25 iulie.

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Editor : Ana Petrescu