Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că, în urma convocării ambasadorului României din Rusia la sediul Ministerului rus de Externe, s-a luat decizia de a închide consulatul român din Sankt-Petersburg și de a declara expulza persoana care ocupa interimar postul de consul. Măsura luată de MAE rus este în oglindă cu cea decisă de România după explozia dronei de la Galați.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”, potrivit unui comunicat transmis de MAE.

Informația legată de „închiderea iminentă” a consulatului român în Sankt-Petersburg a fost anunțată și de Ministerul rus de Externe.

Ministerul român de Externe subliniază că reacția părții ruse este „previzibilă”.

„MAE reamintește că decizia anunțată astăzi de partea rusă survine ca răspuns la măsurile adoptate de către autoritățile române la 29 mai 2026, în urma prăbușirii unei drone rusești în municipiul Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale. La momentul respectiv partea română a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din orașul respectiv”, a adăugat MAE.

Editor : M.G.