Live TV

Au fost modernizaţi 3,6 km de conductă de termoficare în București. Care sunt zonele care vor beneficia de investiție

Data publicării:
conducta
Au fost modernizaţi 3,6 km de conductă de termoficare în București. Foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că au fost finalizate lucrările pentru modernizarea a 3,6 km de conductă de termoficare, la Magistrala II SUD.

„A fost finalizat tronsonul principal de 3,6 km de conductă nouă. Ultima porţiune de peste 250 metri a trecut cu succes proba de presiune. Magistrala va fi pusă în funcţiune înainte de sezonul rece”, a transmis edilul, joi, pe Facebook.

Astfel, peste 9.300 de consumatori din 5.100 de apartamente vor avea apă caldă şi căldură printr-o reţea modernizată.

Zonele care vor beneficia de această investiţie sunt: Iancului, Mihai Bravu, Bucur Obor şi Ştefan cel Mare.

Bujduveanu a precizat că vor continua lucrările la întregul obiectiv, cu o lungime totală de 9 km. Investiţia vizează înlocuirea conductelor de dimensiuni mai mici şi realizarea racordurilor în punctele termice. Zonele vizate sunt Mihai Bravu, Str. Chiristigiilor, Str. Ziduri Moşi, Str. Vaselor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe toată durata lucrărilor, distribuţia de apă caldă şi căldură va fi garantată prin conducte provizorii.

"Nu vor exista întreruperi - conductele provizorii montate asigură furnizarea continuă a agentului termic", se mai arată în postare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
2
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
3
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
soldați ucraineni cu o dronă
4
Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
5
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie, ciocanel
Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de...
profimedia-1036013505
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk...
Dominic Fritz
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR...
Symbolbild Hackerangriff ILLUSTRATION - Quellcode eines Webservers sowie die Windows-Eingabeaufforderung sind einem Lapt
Avertisment al MAI: Site-ul oficial al cărţii electronice de...
Ultimele știri
Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici, după o discuție de 5 ore cu trimisul lui Trump. Sancțiunile la care a renunțat SUA
Ce spune Nicușor Dan despre interferența serviciilor secrete în politica din România în ultimii ani
A fost găsită arma care l-a ucis pe Charlie Kirk. Cu ce tip de pușcă s-a tras asupra influencerului lui Trump
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
piata universitatii, bucuresti
Reparaţii la pavajul din centrul Capitalei. Primele locuri unde încep lucrările: „Ce înlocuim merge mai departe, nimic nu se pierde”
Foto Profimedia
Bujduveanu anunță că va definitiva un plan cu măsuri punctuale pentru fluidizarea traficului în București
elcen electrocentrale bucuresti
Soluția PMB pentru apa caldă din București: cumpără ELCEN. De unde ia bani și care sunt avantajele, potrivit lui Stelian Bujduveanu
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
Primăria Generală a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS România din 2 septembrie
mașini in trafic in bucuresti
Ce măsuri sunt anunțate pentru fluidizarea traficului, odată cu începerea şcolii: Primăria Capitalei va decala programul angajaților
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Profesoara care s-a sinucis în Drobeta Turnu Severin a avut 7 procese la tribunal. Ce acuzații grave i-a adus...
Fanatik.ro
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică...
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Un garaj construit legal, lipit de casă, trebuie intabulat? Ce spune legea
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Gata! Încă un "NU" pentru jucătorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimentează vineri cardul
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
77 de ani și cu 45 de kg mai ușoară. Kathy Bates: "Încă învăț cum e să trăiesc fără tot acel bagaj"
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea