Au fost modernizaţi 3,6 km de conductă de termoficare în București. Care sunt zonele care vor beneficia de investiție

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că au fost finalizate lucrările pentru modernizarea a 3,6 km de conductă de termoficare, la Magistrala II SUD.

„A fost finalizat tronsonul principal de 3,6 km de conductă nouă. Ultima porţiune de peste 250 metri a trecut cu succes proba de presiune. Magistrala va fi pusă în funcţiune înainte de sezonul rece”, a transmis edilul, joi, pe Facebook.

Astfel, peste 9.300 de consumatori din 5.100 de apartamente vor avea apă caldă şi căldură printr-o reţea modernizată.

Zonele care vor beneficia de această investiţie sunt: Iancului, Mihai Bravu, Bucur Obor şi Ştefan cel Mare.

Bujduveanu a precizat că vor continua lucrările la întregul obiectiv, cu o lungime totală de 9 km. Investiţia vizează înlocuirea conductelor de dimensiuni mai mici şi realizarea racordurilor în punctele termice. Zonele vizate sunt Mihai Bravu, Str. Chiristigiilor, Str. Ziduri Moşi, Str. Vaselor.

Pe toată durata lucrărilor, distribuţia de apă caldă şi căldură va fi garantată prin conducte provizorii.

"Nu vor exista întreruperi - conductele provizorii montate asigură furnizarea continuă a agentului termic", se mai arată în postare.

Editor : A.P.