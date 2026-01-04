Live TV

Avarie majoră la încălzirea din Capitală. Soluția provizorie a autorităților pentru oamenii care stau în frig

Potrivit autorităților, problema este la problema a apărut la un cazan-turbină FOTO C.M. Termoenergetica București / Facebook

Furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2 şi 3, precum şi parţial în sectoarele 4 şi 5, în urma unei avarii produse duminică dimineaţa la CET Sud - ELCEN, care aparţine Ministerului Energiei, a anunţat Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti.

„O nouă avarie la CET Sud - ELCEN, care aparţine de Ministerul Energiei, a avut loc în această dimineaţă. De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzeşte sute de litri de apă. Astfel, furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5. Ca soluţie provizorie, vom aronda o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 la CET Progresul. În prezent, temperatura agentului termic pe turul primar este de aproximativ 87°C, faţă de comanda cerută de 95°C, şi presiuni scăzute. Totodată, la nivelul CET Sud, debitul maxim livrat va fi de aproximativ 5.000 - 5.500 t/h, un debit insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcţionare”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Termoenergetica.

Termenul estimat pentru remedierea avariei este 7 ianuarie, precizează sursa citată.

„Apoi, după finalizarea lucrărilor şi repunerea în funcţiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate", se mai explică în postare.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon 031.9442 şi 0800.820.002.

Potrivit aplicației Termoalert, peste 1.000 de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 și 5 sunt afectați. Sunt afectate zone precum: Pantelimon, B-dul Basarabia, Muncii, Baicului, Ștefan cel Mare, Dimitrov, Colentina, Petricani, Teiul Doamnei, Nicola Grigorescu și Baba Novac.

