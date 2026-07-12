Avertisment al Inspectoratului pentru Situații de Urgență: Pericolele ascunse din apă pot fi fatale și pentru cei care știu să înoate

Oficialii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au transmis, duminică dimineață, un nou avertisment pentru persoanele care aleg să își petreacă timpul în apropierea apelor. „Apa nu iartă”, avertizează pompierii, subliniind că adâncimea apei, curenții, diferențele de temperatură sau obstacolele ascunse pot pune în pericol chiar și persoanele care știu să înoate.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția că o zi petrecută lângă apă poate deveni periculoasă dacă nu sunt respectate măsurile de siguranță.

„Apa pare liniștită. Pericolul nu se vede întotdeauna. O zi petrecută lângă apă poate fi relaxantă, însă câteva clipe de neatenție pot transforma distracția într-o situație de urgență. Curentul, adâncimea apei, diferențele de temperatură sau obstacolele ascunse pot pune în pericol chiar și persoanele care știu să înoate”, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Pompierii recomandă populației să se scalde doar în locurile special amenajate și supravegheate, să nu lase copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia, să nu intre în apă după ce au consumat alcool, să nu sară în apă de pe poduri, pontoane sau în locuri a căror adâncime nu este cunoscută și să nu se aventureze departe de mal sau să își supraestimeze capacitatea de a înota.

De asemenea, reprezentanții IGSU recomandă ca, în cazul în care o persoană se află în pericol, să fie apelat imediat numărul unic de urgență 112, fără a fi pusă în pericol propria viață în încercarea de salvare.

„Vă reamintim că, în această vară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență desfășoară, la nivel național, campania de informare și prevenire «APA NU IARTĂ! AI GRIJĂ!», pentru conștientizarea riscurilor de înec și promovarea unui comportament responsabil în apropierea apei”, precizează IGSU.

Gabriel Mureșan, fost fotbalist și primar, a murit înecat

Gabriel Mureșan, fost internațional român și de trei ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat, la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș al Naționalei, devenit primar, s-ar fi înecat într-un lac din județul Mureș.



Potrivit presei locale din Mureș, Gabi Mureșan s-ar fi înecat într-un lac aflat între localitatea Șaeș și Apold, din județul Mureș. Pompierii au fost chemați de urgență pentru a-l căuta, însă abia după câteva ore trupul fostului mare fotbalist a fost găsit. Medicii sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze și l-au transportat la unitatea de primiri urgențe Târgu Mureș, însă, din păcate, fotbalistul nu a mai putut fi salvat. Gabriel Mureșan, fost internațional român și jucător important în perioada de glorie a clubului CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de către primăria din Apold, acolo unde fostul mare fotbalist era primar de mai mulți ani.

Potrivit unui martor al evenimentului, fostul fotbalist a decis să înoate până în capătul lacului, deși fusese sfătuit să rămână în apropierea malului deoarece era întuneric.

„În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta, nu știu ce i-a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis: «Stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă»”, a declarat Toni Lucian Dumitru pentru Gazeta Sporturilor.



Preotul a relatat că, în timp ce revenea spre mal, Gabi Mureșan i-ar fi spus de două ori că nu mai poate continua. „S-a dus departe și, când a venit înapoi, a zis: «Părinte, cred că nu mai pot». L-am întrebat: «Gabi, poți, vii?». A zis: «Da, da». (...) apoi mi-a zis iar: «Eu cred că nu mai pot»”, a mai spus acesta.





Editor : A.R.