Căutările celor trei marinari dispăruți în urma tragediei din portul Midia nu pot fi reluate pentru moment. Scafandrii nu pot intra în remorcherul scufundat, fiind nevoie de o intervenție specială pentru ca nava să fie ridicată.

Intervenția scafandrilor este suspendată și duminică, 22 martie. Aceștia nu pot intra în interiorul remorcherului din cauza faptului că acesta este suspendat cu partea superioară în nisip, iar accesul este imposibil. Soluția este scoaterea navei la suprafață cu ajutorul unor utilaje speciale, însă intervenția este posibilă doar după ce procurorii care se ocupă de caz își dau acceptul.

Operațiunile de căutare ale celor trei marinari dispăruți de pe remorcherul Astana au fost reluate sâmbătă dimineața, 21 martie. Însă, au fost suspendate după câteva ore din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit MApN, scafandri au reușit să ajungă la locul epavei, însă această se afla cu chila în sus.

„Condițiile meteorologice au fost si astazi dificile. Cu toate acestea au reusit sa ajunga la locul epavei. Din pacate nava se afla cu chila in sus, iar castelul remorcherului este ingropat in namol, ceea ce a facut imposibila intrarea in interiorul navei. In acest moment cautarile au fost suspendate”, se arată într-o precizare de presă.

Remorcherul „Astana” s-a scufundat, miercuri dimineață, la aproximativ 8 km de Portul Midia. La bord erau cinci marinari. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Cei trei oameni cel mai probabil au rămas captivi în interiorul remorcherului scufundat.

Căutările au fost sistate de mai multe ori din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Acuzații din partea familiilor

Rudele marinilor dispăruți după scufundarea remorcherului Astana în Portul Midia au protestat sâmbătă, 21 martie, în fața sediului companiei, cerând explicații privind incidentul. Aceștia susțin că nava nu ar fi trebuit să efectueze manevra, în timp ce reprezentanții firmei afirmă că remorcherul era autorizat să participe la toate operațiunile specifice terminalului offshore.

„Sper să se facă dreptate! Remorcherul nu era autorizat să facă manevra, era autorizat să asiste mentenanța, aprovizionarea. Să răspundă cine a dat semnătura. Se contrazic. La început au declarat că remorcherul era doar pe asistare, apoi că putea să facă manevra, apoi iar că era pe asistare. Aveau manevre pe valuri foarte mari și când a plecat de acasă era foarte stresat de manevra asta. (…) Atunci erau condițiile bune, de asta s-a și insistat, se știa că se va strica vremea”, susține soția unui marinar.

De asemenea, o altă rudă punctează că remorcherul nu trebuia trimis pentru a efectua manevra.

„Ei au fost trimiși acolo cu un remorcher care nu avea ce căuta. Nu avea cârlig să desprindă în caz de urgență. Ei n-au mai făcut manevre să lege. Era doar de asistență, de schimbat ture, de transport și, eventual, împins al remorcher, de ghidaj, nicidecum să tragi un mastodont”.

