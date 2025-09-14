Live TV

Când va fi gata spitalul de 135 de milioane de euro de la Oradea. Anunțul ministrului Sănătății

Data publicării:
alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a anunțat duminică, 14 septembrie, că la Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă. Valoarea proiectului este de 135 de milioane de euro.

„Lucrările la Spitalul de Boli Infecţioase din Oradea continuă – proiect de 135 milioane de euro! La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă, prin Programul Operaţional Sănătate. Investiţia are o valoare de 135 milioane de euro şi va fi finalizată anul viitor”, afirmă ministrul Sănătăţii.

Rogobete subliniază că niciun şantier din sănătate nu va rămâne neterminat.

„Toate proiectele începute, indiferent că au fost lansate prin PNRR sau transferate pe alte programe europene, vor fi finalizate. În Oradea se construieşte mai mult decât un spital. Se construieşte siguranţă, încredere şi protecţie pentru generaţiile viitoare”, conchide ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că opt proiecte care au fost iniţial incluse în PNRR şi care nu mai pot fi menţinute vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Bolojan şi mai mulţi miniştri s-au întâlnit cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor.

„8 proiecte care au fost iniţial incluse în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, şi care nu au mai pot fi menţinute, vor fi finanţate cu fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027. Astăzi, am avut o întâlnire la Palatul Victoria, alături de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, şi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, cu reprezentanţii unităţilor sanitare şi ai constructorilor. Scopul întâlnirii a fost să îi informăm pe toţi cei implicaţi despre paşii care trebuie parcurşi în perioada următoare”, a transmis, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Printre cele 8 proiecte se regăseşte şi „Construire şi dotare clădire destinată secţiilor de boli infecţioase şi pneumologie în Oradea”.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
1
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
3
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
cutie postala
4
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
5
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Digi Sport
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Valeri Gherasimov la birou
Loialitate în loc de competență. Valeri Gherasimov, arhitectul...
guvern
Expiră plafonarea adaosului la alimentele de bază. Scandal nou în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28...
df
Avertizare ANM: Cod galben de vânt puternic și ploi torențiale în mai...
Ultimele știri
Oficialii americani și chinezi, întâlnire în Spania pentru a discuta disputele comerciale asupra vânzării TikTok. Ce urmăresc spaniolii
Beijingul avertizează Filipine să „înceteze imediat provocarea incidentelor și tensiunilor” în Marea Chinei de Sud
Rusia a testat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor „Zapad”. Moscova vrea să o echipeze pe nave și submarine nucleare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
timisoara oncologic
Lucrările la marile proiecte medicale continuă. Ministrul Sănătății anunță construcțiile care vor fi realizate din fonduri europene
Ilie bolojan guvern spitale PNRR
Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanțate prin PNRR
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Rogobete: Discuţia iniţială a fost că nu am cum să reduc bugetul Sănătăţii. Tot ce putem face este să optimizăm fluxurile
pastile
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente în lista celor compensate. Rogobete: Vor aduce soluții reale pentru boli grave
Ce servicii medicale gratuite sunt incluse în spitalizarea de o zi. Foto Getty Images
Ministerul Sănătății alocă 20 milioane lei pentru acoperirea tratamentelor în străinătate. Câte persoane sunt pe lista de așteptare
Partenerii noștri
Pe Roz
Andie MacDowell refuză să se alinieze standardelor de frumusețe: „Să ni se ceară să arătăm tinere ne-a făcut...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată Simonei Halep. Deși e milionară și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Cât cheltuie lunar Cristi Borcea pentru a-i întreține pe cei nouă copii ai săi. Suma plătită de fostul şef de...
Adevărul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Playtech
Ce conţine brânza telemea Milbona din Lidl? Ingredientele surpriză: 'Mi s-a zburlit pielea pe mine'
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, după ”nebunia” din Italia: ”Nu poate!”
Pro FM
Cum a apărut Iuliana Beregoi pe insula milionarilor. Tânăra artistă a făcut furori cu silueta sa: „Arăți ca o...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a...
Newsweek
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Leonardo DiCaprio, într-o nouă etapă după 50 de ani: "O iau mai ușor, dar sunt filme la care nu pot spune nu...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea