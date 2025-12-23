Capitala contrastelor: în București sunt și cele mai scumpe, și cele mai ieftine cartiere din țară. Prețul locuințelor în marile orașe

Cluj-Napoca este, pentru al zecelea an la rând, orașul cu cele mai mari prețuri medii la locuințe din țară. Dar cele mai scumpe cartiere sunt în București. Tot în București este, însă, și cel mai ieftin cartier din marile orașe.

Cluj-Napoca s-a menținut și în 2024 cel mai scump oraș din țară pentru cei care au dorit să cumpere o locuință. Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori a depășit 3.200 de euro pe metru pătrat util.

Însă cartierele în care trebuie să plătești cel mai mult pentru a cumpăra un apartament sunt în Capitală. Cea mai scumpă este zona Aviatorilor, unde metrul pătrat util costă 4.910 euro, și este urmată de Primăverii, Kiseleff și Herăstrău, unde prețurile sunt de aproximativ 4.500 de euro.

La o distanță considerabilă sunt zonele scumpe din Cluj-Napoca și Brașov. Cumpărătorii au nevoie de cei mai mulți bani pentru a deveni proprietari în centrul Clujului, aproximativ 3.900 de euro pe metru pătrat, dar și în zonele Piața Mihai Viteazul și Andrei Mureșanu, unde prețurile sunt cu 400-500 de euro mai mici. Apartamentele se vând, în medie, cu circa 3.300 euro pe metru pătrat în cartierele Bună Ziua și Europa. Drumul Poienii este cea scumpă zonă din Brașov, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare depășind cu puțin pragul de 3.000 de euro. Acest prag nu mai este însă atins în niciun alt mare oraș din țară, potrivit Imobiliare.ro.

Nu doar cel mai scump cartier din România poate fi găsit în Capitală, ci și cel mai ieftin. Dar prețurile mici vin cu unele compromisuri atunci când vine vorba de reputația zonei în care se află locuința. Cumpărătorii achită, în medie, mai puțin de 1.100 euro pe metru pătrat pentru a face o achiziție în Ferentari și 1.300 euro pe metru pătrat pentru un apartament în cartierul Rahova.

În privința chiriilor, Bucureștiul este campion absolut la nivel național. Bugetul mediu lunar necesar închirierii unui apartament într-una dintre cele mai exclusiviste zone din oraș - cea situată între Bulevardul Aviatorilor și Calea Dorobanți unde străzile au nume de capitale - este cu aproape 2.100 euro mai mare decât cel solicitat chiriașilor din cea mai scumpă zonă clujeană, Făget, unde chiria medie este de 820 de euro pe lună.

Doar două alte orașe se remarcă la acest capitol, ambele contribuind cu câte o zonă în clasamentul celor mai scumpe cartiere pentru chiriași. Cei care vor să se mute într-un apartament situat pe Drumul Poienii din Brașova trebuie să achite lunar, în medie 1.100 euro. Pentru un apartament dintr-un imobil din cartierul Faleză Nord din Constanța, chiria medie lunară ajunge la 1.000 euro.

Cel mai ieftin cartier pentru chiriașii din marile orașe poate fi găsit, în schimb, în Timișoara. În zona UMT închirierea unui apartament necesită un buget mediu lunar de 220 euro. În același timp, zonele CET din Constanța, Bularga din Iași și Lascăr Catargiu din Craiova le oferă chiriașilor opțiuni pentru un buget de sub 300 de euro pe lună.

