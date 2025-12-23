Live TV

Capitala contrastelor: în București sunt și cele mai scumpe, și cele mai ieftine cartiere din țară. Prețul locuințelor în marile orașe

Data publicării:
cartier de blocuri noi
Foto: Guliver/GettyImages

Cluj-Napoca este, pentru al zecelea an la rând, orașul cu cele mai mari prețuri medii la locuințe din țară. Dar cele mai scumpe cartiere sunt în București. Tot în București este, însă, și cel mai ieftin cartier din marile orașe.

Cluj-Napoca s-a menținut și în 2024 cel mai scump oraș din țară pentru cei care au dorit să cumpere o locuință. Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori a depășit 3.200 de euro pe metru pătrat util.

Însă cartierele în care trebuie să plătești cel mai mult pentru a cumpăra un apartament sunt în Capitală. Cea mai scumpă este zona Aviatorilor, unde metrul pătrat util costă 4.910 euro, și este urmată de Primăverii, Kiseleff și Herăstrău, unde prețurile sunt de aproximativ 4.500 de euro.

La o distanță considerabilă sunt zonele scumpe din Cluj-Napoca și Brașov. Cumpărătorii au nevoie de cei mai mulți bani pentru a deveni proprietari în centrul Clujului, aproximativ 3.900 de euro pe metru pătrat, dar și în zonele Piața Mihai Viteazul și Andrei Mureșanu, unde prețurile sunt cu 400-500 de euro mai mici. Apartamentele se vând, în medie, cu circa 3.300 euro pe metru pătrat în cartierele Bună Ziua și Europa. Drumul Poienii este cea scumpă zonă din Brașov, prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare depășind cu puțin pragul de 3.000 de euro. Acest prag nu mai este însă atins în niciun alt mare oraș din țară, potrivit Imobiliare.ro.

Nu doar cel mai scump cartier din România poate fi găsit în Capitală, ci și cel mai ieftin. Dar prețurile mici vin cu unele compromisuri atunci când vine vorba de reputația zonei în care se află locuința. Cumpărătorii achită, în medie, mai puțin de 1.100 euro pe metru pătrat pentru a face o achiziție în Ferentari și 1.300 euro pe metru pătrat pentru un apartament în cartierul Rahova.

În privința chiriilor, Bucureștiul este campion absolut la nivel național. Bugetul mediu lunar necesar închirierii unui apartament într-una dintre cele mai exclusiviste zone din oraș - cea situată între Bulevardul Aviatorilor și Calea Dorobanți unde străzile au nume de capitale - este cu aproape 2.100 euro mai mare decât cel solicitat chiriașilor din cea mai scumpă zonă clujeană, Făget, unde chiria medie este de 820 de euro pe lună.

Doar două alte orașe se remarcă la acest capitol, ambele contribuind cu câte o zonă în clasamentul celor mai scumpe cartiere pentru chiriași. Cei care vor să se mute într-un apartament situat pe Drumul Poienii din Brașova trebuie să achite lunar, în medie 1.100 euro. Pentru un apartament dintr-un imobil din cartierul Faleză Nord din Constanța, chiria medie lunară ajunge la 1.000 euro.

Cel mai ieftin cartier pentru chiriașii din marile orașe poate fi găsit, în schimb, în Timișoara. În zona UMT închirierea unui apartament necesită un buget mediu lunar de 220 euro. În același timp, zonele CET din Constanța, Bularga din Iași și Lascăr Catargiu din Craiova le oferă chiriașilor opțiuni pentru un buget de sub 300 de euro pe lună.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
4
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Varșovia
5
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Bolojan: Primăria Capitalei e într-o situaţie bugetară gravă, e subfinanțată. Trebuie măsuri la nivel guvernamental. Cu o condiție
utilaj deszapezire
Primăria Capitalei: Bucureştiul e pregătit pentru primele ninsori, 512 utilaje şi aproape 2.500 de oameni asigură deszăpezirea
politisti inarmati la perchezitii
Percheziţie în Bucureşti: Un bărbat difuza materiale cu caracter antisemit și făcea propagandă legionară pe un post de radio online
2025-12-21-8638
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei. „Avem nevoie ca Justiţia să facă lumină în marile dosare”
tramvai in bucuresti
Șine denivelate pe traseul tramvaiului 32 din Capitală. Traficul nu e oprit, bucureștenii circulă pe propriul risc: „E un real pericol”
Recomandările redacţiei
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de...
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
atacuri in ucraina
Alertă în Kiev: rușii au lăsat din nou Ucraina în beznă, lovind...
Ultimele știri
17 tone de deşeuri din Germania au fost oprite la intrarea în ţară, la Nădlac. Şoferul nu avea documente de import
Partidul AUR e dispus să coopereze fără fuziuni cu partidele suveraniste, SOS și POT. „Depășim divergențele de dragul cauzei naționale”
Mesaj dur al medicilor, după ce creșterea tarifului per serviciu medical a fost amânată: „Vom fi obligați să lăsăm parafa jos”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un început proaspăt pentru prințesa Kate și prințul William, în noul lor cămin. Vechea casă a fost "un loc al...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Bătut măr, Andrew Tate a luat o decizie radicală
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu...
Newsweek
Guvernul a stabilit cât va fi punctul de pensie în 2026. Afectați: 4.7000.000 pensionari. Câți bani pierd?
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...