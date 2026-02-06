Cetăţeanul turc care a tras focuri de armă în Centrul Vechi al Capitalei a fost trimis în judecată pentru tentativă de omor

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti l-au trimis în judecată pe cetăţeanul turc care a tras, în luna august 2025, şase focuri de armă pe terasa unui club din Centrul Vechi, în încercarea de a se răzbuna pe agenţii de pază ai localului respectiv, pe fondul unui conflict anterior.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, citat de Agerpres, este vorba de Mehmet Erdogan, în vârstă de 27 de ani, care va fi judecat pentru tentativă de omor calificat, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uzul de armă fără drept şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată trei complici ai atacatorului - Polat Mehmet, Karaatay Idris şi Gunes Firat -, acuzaţi de instigare la tentativă de omor calificat, instigare la nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, instigare la uz de armă fără drept, instigare la tulburarea ordinii şi liniştii publice, trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Anchetatorii au stabilit că Mehmet Erdogan a intrat pe teritoriul României, în baza unui plan bine stabilit, având la el pistoale letale de calibru 9 mm, deţinute fără drept.

Pe 13 august 2025, în jurul orei 04:41, în zona intersecţiei str. Doamnei - bd. I.C. Brătianu, el a tras un foc de armă în direcţia a doi bodyguarzi, care ieşiseră dintr-un local, fără să-i nimerească.

Peste o săptămână, la data de 20 august 2025, în jurul orei 02:18, el a executat şase focuri de armă pe terasa unui club din Centrul Vechi, în direcţia agenţilor de pază ai localului, fără a se înregistra victime.

Unul dintre complici, în vârstă de 30 de ani, este cel care a comandat atacul. El a iniţiat şi coordonat planul de răzbunare, i-a asigurat atacatorului finanţarea, logistica, cazarea, transportul, precum şi procurarea armelor de foc.

Ceilalţi doi inculpaţi au intrat pe teritoriul României în cursul lunii iunie 2025, prin trecerea ilegală a frontierei, având roluri de planificare, supraveghere şi sprijin logistic.

