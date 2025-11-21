Live TV

Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate obține ajutorul de însoțitor

Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
Cât este indemnizația pentru handicap în 2025

Indemnizațiile și ajutoarele acordate persoanelor cu handicap reprezintă forme de sprijin prin care statul compensează limitările generate de dizabilitate și încearcă să faciliteze un nivel de trai cât mai apropiat de unul independent. Aceste prestații sunt diferențiate în funcție de gradul de handicap și includ atât sprijin financiar direct, cât și ajutor pentru persoanele care au nevoie permanentă de însoțitor.

Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare.

Cât este indemnizația pentru handicap în 2025

Adultul cu handicap grav beneficiază, în condițiile legii, de următoarele prestații sociale:

  • Indemnizație lunară, indiferent de venituri: 80% din indicatorul social de referință (ISR), prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Indemnizație lunară de 529 lei (respectiv 80% din ISR).

  • Buget personal complementar, indiferent de venituri: 30% din indicatorul social de referință.

Indemnizație complementară lunară de 199 lei, respectiv 30% din ISR.

Total indemnizație lunară pentru adultul cu handicap grav = 728 lei.

 Adultul cu handicap accentuat beneficiază de următoarele prestații sociale:

  • Indemnizație lunară, indiferent de venituri: 53% din indicatorul social de referință (ISR);

Indemnizație lunară de 350 lei (respectiv 53% din ISR).

  • Buget personal complementar, indiferent de venituri: 22% din indicatorul social de referință.

Indemnizație complementară lunară de 146 lei, respective 22% din ISR.

Total indemnizație lunară pentru adultul cu handicap accentuat = 496 lei.

Adultul cu handicap mediu beneficiază de următoarele prestații sociale:

  • 12% din indicatorul social de referință. Indemnizație lunară de 80 de lei, respectiv 12% din ISR.

Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilitate in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel:

  • 70% din indicatorul social de referinta in cazul copilului cu handicap grav;
  • 35% din indicatorul social de referinta in cazul copilului cu handicap accentuat;
  • 12% din indicatorul social de referinta in cazul copilului cu handicap mediu.

Indemnizație de însoțitor

Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizație de însoțitor, dar nu ambele opțiuni în același timp. În lipsa exprimării opțiunii, se vor stabili doar prestațiile sociale: indemnizație lunară și buget personal complementar.

Persoanele cu handicap grav care au și calitatea de pensionari de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizația pentru însoțitor prevăzută de Legea nr. 263/2010. Dreptul de opțiune se menține și în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

Părinții sau, după caz, reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.

  • Indemnizația de însoțitor este, în 2025, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) de 2.574 lei pe lună.

Indemnizația compensatorie se plătește fie persoanei cu handicap, dacă aceasta are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor, fie reprezentantului legal al acesteia, stabilit în condițiile legii. Plata indemnizației se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

