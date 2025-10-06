Ce a găsit Inspecția Muncii în cazul zilierilor: munci nepermise, bani neplătiți, fără condiții de siguranță. Reacția lui Florin Manole

Inspecţia Muncii a verificat, în cadrul unei campanii naţionale, domenii de activitate care folosesc zilieri şi a aplicat amenzi de peste un milion de lei. Au fost descoperiţi şi 119 muncitori care nu aveau încă 18 ani. Ministrul Muncii, Florin Manole, apreciază că „munca înseamnă respect, nu exploatare”.

„În ultima campanie, Inspecţia Muncii a verificat cum sunt protejaţi zilierii în muncile ocazionale. Am descoperit prea multe cazuri în care oamenii au fost lăsaţi fără plată, puşi să facă munci care nu erau permise sau lipsiţi de condiţii minime de siguranţă. Printre ei s-au aflat şi 119 tineri sub 18 ani şi asta este absolut inacceptabil”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii, Florin Manole.

Potrivit acestuia, munca înseamnă respect, nu exploatare.

„Vom continua să avem astfel de campanii şi să intervenim ferm ori de câte ori legea este încălcată, pentru a proteja zilierii şi pentru a ne asigura că minorii nu mai sunt expuşi abuzurilor”, a mai transmis ministrul.

Inspecţia Muncii anunţă, într-un comunicat de presă, că a aplicat amenzi de peste 1 milion de lei în Campania Naţională pentru Zilieri, care s-a derulat în perioada 07.07.2025 – 19.09.2025, scrie News.ro.

Au fost verificate inopinat domenii esenţiale precum agricultura, HoReCa (restaurante, baruri, hoteluri), şi serviciile (întreţinere peisagistică, organizare de evenimente).

„În total, au fost aplicate amenzi în valoare de 1.008.000 lei, fiind dispuse 660 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor”, a transmis Inspecţia Muncii.

Inspectorii au controlat 439 de beneficiari care foloseau 2.997 de zilieri, inclusiv 119 tineri sub 18 ani.

Nereguli esenţiale constatate:

netransmiterea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor către ITM, zilnic, anterior începerii activităţii.

folosirea zilierilor pentru alte activităţi decât cele permise de lege.

neplata remuneraţiei cuvenite zilierilor.

lipsa acordului scris pentru plata săptămânală a remuneraţiei.

„Protecţia zilierilor şi asigurarea securităţii muncii nu sunt opţionale, ci obligaţii legale ferme. Nu vom tolera sub nicio formă exploatarea prin muncă sau ignorarea condiţiilor elementare de siguranţă. Inspecţia Muncii va intensifica aceste acţiuni de control pentru a conştientiza atât beneficiarii, cât şi zilierii de necesitatea respectării legii” – a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct.

Editor : B.E.