Live TV

Ce a găsit Inspecția Muncii în cazul zilierilor: munci nepermise, bani neplătiți, fără condiții de siguranță. Reacția lui Florin Manole

Data publicării:
florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Nereguli esenţiale constatate:

Inspecţia Muncii a verificat, în cadrul unei campanii naţionale, domenii de activitate care folosesc zilieri şi a aplicat amenzi de peste un milion de lei. Au fost descoperiţi şi 119 muncitori care nu aveau încă 18 ani. Ministrul Muncii, Florin Manole, apreciază că „munca înseamnă respect, nu exploatare”.

„În ultima campanie, Inspecţia Muncii a verificat cum sunt protejaţi zilierii în muncile ocazionale. Am descoperit prea multe cazuri în care oamenii au fost lăsaţi fără plată, puşi să facă munci care nu erau permise sau lipsiţi de condiţii minime de siguranţă. Printre ei s-au aflat şi 119 tineri sub 18 ani şi asta este absolut inacceptabil”, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Muncii, Florin Manole.

Potrivit acestuia, munca înseamnă respect, nu exploatare.

„Vom continua să avem astfel de campanii şi să intervenim ferm ori de câte ori legea este încălcată, pentru a proteja zilierii şi pentru a ne asigura că minorii nu mai sunt expuşi abuzurilor”, a mai transmis ministrul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Inspecţia Muncii anunţă, într-un comunicat de presă, că a aplicat amenzi de peste 1 milion de lei în Campania Naţională pentru Zilieri, care s-a derulat în perioada 07.07.2025 – 19.09.2025, scrie News.ro.

Au fost verificate inopinat domenii esenţiale precum agricultura, HoReCa (restaurante, baruri, hoteluri), şi serviciile (întreţinere peisagistică, organizare de evenimente).

„În total, au fost aplicate amenzi în valoare de 1.008.000 lei, fiind dispuse 660 de măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor”, a transmis Inspecţia Muncii.

Inspectorii au controlat 439 de beneficiari care foloseau 2.997 de zilieri, inclusiv 119 tineri sub 18 ani.

Nereguli esenţiale constatate:

  • netransmiterea Registrului electronic de evidenţă a zilierilor către ITM, zilnic, anterior începerii activităţii.
  • folosirea zilierilor pentru alte activităţi decât cele permise de lege.
  • neplata remuneraţiei cuvenite zilierilor.
  • lipsa acordului scris pentru plata săptămânală a remuneraţiei.

„Protecţia zilierilor şi asigurarea securităţii muncii nu sunt opţionale, ci obligaţii legale ferme. Nu vom tolera sub nicio formă exploatarea prin muncă sau ignorarea condiţiilor elementare de siguranţă. Inspecţia Muncii va intensifica aceste acţiuni de control pentru a conştientiza atât beneficiarii, cât şi zilierii de necesitatea respectării legii” – a declarat Mihai Uca, Inspector General de Stat Adjunct.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
3
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
4
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan și-a ales consilierii: oameni din Primăria Capitalei și...
complexul energetic oltenia facebook ceo oltenia 18 07 2015
Protest la Complexul Energetic Oltenia. Oamenii se tem că și-ar putea...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ce s-a întâmplat cu „clădirea fantomă” din Capitală pentru care...
Ultimele știri
România, în topul producătorilor auto din UE
Ce este „Super Luna Recoltei”: Cum descriu specialiștii fenomenul. Ce se poate observa pe cer în noaptea de 6 spre 7 octombrie
Radu Miruță spune că industria națională de apărare va fi revitalizată: Sunt fabrici în care crește vegetație și plouă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
MzUyN2RlNjVhNjVlNzFhZDY4Y2E2ZDE2YjQz.thumb
Vouchere de 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități. Ministrul Muncii a anunțat care sunt condițiile de eligibilitate
bebelus care isi mainile la fata
Ministrul Muncii anunță 100 de milioane de lei pentru programul FIV. Putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii
bancnote lei si o factura
Câți români vor primi în perioada următoare ajutor pentru energie. Anunțul ministrului Muncii
bancnote de 100 de lei pe o masa
Ministrul Muncii dă asigurări că există bani pentru plata pensiilor și salariilor: Întotdeauna au fost și vor fi
florin manole face declaratii
Ce spune ministrul Muncii despre asiaticii care lucrează în România
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul făcut de Meghan Markle când trecea pe lângă locul în care a murit prințesa Diana. Expert: „Nu știu ce...
Cancan
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de...
Fanatik.ro
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să...
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Codul Rutier 2025: Restricția din permis care le poate aduce amenzi mari șoferilor. Ce se întâmplă dacă ai...
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
MM Stoica, scene de groază: "Volanul a intrat în spătarul scaunului. Mașina s-a făcut armonică!"
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
Eric Dane, despre boala incurabilă cu care a fost diagnosticat: „Voi lupta până la ultima suflare!” A fost...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Gary Oldman, la aproape 30 de ani de când a învins dependența de alcool. „Dacă nu renunțam, azi eram mort ori...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos