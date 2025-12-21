Ce răspunde Daniel David, întrebat dacă va pleca de la conducerea Ministerului Educației, în 2026

Daniel David a afirmat, întrebat dacă se gândeşte să plece din funcţia de ministrul a Educație, anul viitor, că „este un lucru la care se gândeşte în aceste zile”. Ministrul a mai spus că și-a adus contribuția în Guvern și a tot amânat de foarte multe ori plecarea de la șefia Ministerului Educației și a subliniat că nu vizează o carieră politică.

„Eu vă spun sincer, eu am venit cu un orizont de câteva luni până în luna mai când trebuia aşezată instituţia prezidenţială şi stabilizată ţara. Din mai am venit cu ideea că rămân până când începe şcoala, pentru a ajuta trecerea ţării prin evaluările internaţionale că arăta foarte rău ca un ministru al celui mai mare sistem bugetar să plece şi nu ştiam cum o să înceapă şcoala după măsurile fiscal-bugetare. După aceea ideea era că rămân până când Comisia Europeană face evaluarea globală şi o să ne spună că lucrurile sunt ok, fondurile europene nu sunt blocate şi ţara este stabilă”, a declarat Daniel David, întrebat dacă intenţionează să plece din funcţie, în 2026, duminică la TVR Info.

El a adăugat că nu vrea să aibă o carieră politică.

„N-am şi nu vizez carieră politică. Cred că mi-am adus contribuţia şi am tot amânat plecarea de foarte multe ori”, a spus acesta.

„Dacă eu lucrez la bugetul pe anul viitor ar trebui să îmi asum continuarea mandatului”, a continuat ministrul Educației.

„Nu este corect să te angajezi, să faci un buget pe un an şi după aceea să îţi iei lucrurile şi să pleci. Aşa că nu pot să vă răspund la această întrebare deocamdată, dar aveţi dreptate că este un lucru la care gândesc în aceste zile”, a concluzionat Daniel David.

