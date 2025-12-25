Live TV

Cele mai importante rugăciuni care se rostesc în ziua de Crăciun, explicate de preot: „Legătura cu Dumnezeu devine mai profundă”

Marina Cimpoacă Data publicării:
Rugăciune de Crăciun. Foto Getty Images
Rugăciune de Crăciun. Foto Getty Images
Din articol
Rugăciunile care se rostesc în ziua Nașterii Domnului

Crăciunul este, dincolo de dimensiunea festivă, un timp al reculegerii și al reflecției spirituale, în care credincioșii sunt chemați să se apropie de Dumnezeu și de semenii lor. În acest context, rugăciunea capătă o importanță deosebită, devenind un sprijin pentru echilibrul interior și pentru armonia relațiilor umane. Părintele Cătălin Ștefan a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt cele mai importante rugăciuni ce ar trebui rostite în ziua Nașterii Domnului.

Rugăciunea este una dintre cele mai profunde forme de comuniune dintre om și Dumnezeu, prin care credincioșii își exprimă recunoștința, cer iertare și caută sprijin spiritual atât în momentele de bucurie, cât și în cele de încercare.

Rugăciunile care se rostesc în ziua Nașterii Domnului

„Tatăl Nostru” - versurile care îndeamnă credincioșii la iertare

„Tatăl nostru” este una dintre cele mai cunoscute și mai simple rugăciuni ale creștinilor, rostită la fiecare slujbă, la citirea Evangheliei și în cadrul Sfintei Liturghii, mai ales spre final, după împărtășanie. Mesajul central al acestei rugăciuni subliniază legătura dintre iertarea primită de la Dumnezeu și capacitatea omului de a-i ierta, la rândul său, pe ceilalți.

Rugăciunea îi învață pe credincioși că iertarea este un act asumat, care nu depinde de gestul celuilalt. Chiar și atunci când cineva ne-a rănit și nu își cere iertare, suntem chemați să iertăm, pentru a ne elibera sufletul și a restabili armonia. Păstrarea resentimentelor sau a urii slăbește puterea rugăciunii și afectează relația cu Dumnezeu și cu semenii.

Versurile rugăciunii transmit ideea că iertarea este o alegere personală, care ține de modul în care ne raportăm la Dumnezeu și la aproapele nostru. Atunci când reușim să iertăm, deschidem calea propriei noastre iertări, în timp ce răutatea și dușmănia împiedică împăcarea sufletească. Prin rostirea „Tatăl nostru”, creștinul este îndemnat să transforme conflictele și neînțelegerile în prilej de pace interioară, iar legătura cu Dumnezeu devine mai profundă și mai autentică.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Cătălin Ștefan

Troparul Nașterii Domnului, cântarea care deschide sărbătoarea Crăciunului

„Troparul Nașterii Domnului este o cântare liturgică de profundă încărcătură spirituală, intonată în biserică atât de preoți, cât și la strană, unde întreaga comunitate, alături de dascăli, este chemată să participe. Cântarea se rostește în prima și a doua zi de Crăciun, iar textul său pune în lumină credința adusă de Hristos în lume și chemarea oamenilor la închinare.

Prin aceste versuri, troparul evocă steaua care i-a călăuzit pe magi și simbolizează lumina divină ce îndrumă sufletele oamenilor. Nașterea lui Iisus Hristos este prezentată drept începutul mântuirii, care se va desăvârși prin Înviere, oferind posibilitatea vieții veșnice și scoțând omenirea din întunericul spiritual. Importanța acestui moment se leagă și de coborârea lui Hristos în iad, prin care a adus mântuirea lui Adam, Evei și drepților Vechiului Testament.

Troparul transmite un mesaj esențial: prin credință, fapte bune și iertare, fiecare om poate dobândi mântuirea. Exemplul unui călugăr devotat rugăciunii ilustrează modul în care sfințenia și credința pot influența generații întregi, inclusiv pe cei care nu au urmat mereu calea dreaptă. Astfel, troparul devine o chemare la reflecție, armonie și deschidere spirituală, în lumina Nașterii Domnului.”, a mai explicat preotul

Versuri pentru Troparul Nașterii Domnului

„Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit‑a lumii lumina cunoștinței;
că întru dânsa, cei ce slujeau stelelor
de la stea s‑au învățat să se închine Ție,
Soarelui dreptății,
și să Te cunoască pe Tine,
Răsăritul cel de sus.
Doamne, Slavă Ție!”

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
2
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
om in vant si ninsoare
3
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
Marilen pirtea
4
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
5
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Obiceiuri în prima zi de Crăciun. Foto Getty Images
Prima zi de Crăciun 2025. Cele mai importante tradiții și obiceiuri explicate de preot: „O moștenire culturală și etnografică”
ROMANIA BUCHAREST COVID 19 CASES
Nouă spitale din Capitală asigură asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului
Nașterea Domnului craciun
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
grinch houe dallas 2
Cum arată conacul din Dallas care atrage sute de vizitatori cu un decor de Crăciun inspirat de Grinch
Tradiții și obiceiuri de Crăciun. Foto Getty Images
Obiceiuri interzise în prima zi de Crăciun. Explicațiile preotului: „Orice lucru făcut nu sporește”
Recomandările redacţiei
Pope Leo XIV Leads the Angelus Prayer - Vatican
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o...
Imagine sugestivă cu seceta din agricultură.
Oportunitatea pe care o poate avea România în condițiile schimbărilor...
steaua dn betleem
Ce stea au văzut, de fapt, magii în noaptea nașterii lui Isus...
Rupert Murdoch portret
Noua ordine interioară a dinastiei Murdoch: cum au evoluat relațiile...
Ultimele știri
Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat în urma unei anchete pentru trafic de influenţă
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Sfaturi de la nutriționiști pentru a evita excesele alimentare de sărbători. Cum să previi creșterile glicemice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...