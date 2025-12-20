Ciucu promite eliberarea trotuarelor de mașini în centrul Capitalei, inclusiv ale instituțiilor publice. Măsurile anunțate de primar

Primarul nou ales al municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu a anunțat că va elibera trotuarele marilor bulevarde din centrul, oraşului de maşinile parcate ilegal, autoturisme care de multe ori aparţin unor instituţii publice. Măsurile vor fi implementate gradual, a adăugat edilul general.

„Vom elibera trotuarele de maşini în centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari, ca să fie foarte, foarte clar. Sunt agenţii şi ministere ale statului care ocupă trotuare, nu o să găsească înţelegere, ca să fie foarte clar. Într-un oraş civilizat nu se parchează pe trotuar”, a afirmat Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă, sâmbătă după-amiază, scrie News.ro.

El a mai precizat că măsurile de eliberare a centrului de maşinile parcate ilegal vor fi implementate gradual.

„Voi avea abordări incrementale. Ce înseamnă incremental? Nu radical, dacă vii dintr-o dată şi schimbi totul, iese haos. Stradă cu stradă, piaţetă cu piaţetă, zonă cu zonă, vom merge, ca idee pe mai multă pietonalizare, mai puţin transport cu auto individual, mai multe transport în comun, mai mult transport alternativ”, a explicat Ciucu.

Primarul general a subliniat că va conduce această primărie „ca şi cum nu e al doilea mandat” și s-a arătat dispus să ia măsuri nepopulare pentru că „dacă nu se schimbă ceva, acest oraş nu va arăta niciodată altfel, nu are cum”.

Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, ca să funcţioneze

