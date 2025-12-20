Live TV

Ciucu promite eliberarea trotuarelor de mașini în centrul Capitalei, inclusiv ale instituțiilor publice. Măsurile anunțate de primar

Data actualizării: Data publicării:
parking control parcare bucuresti
Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul nou ales al municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu a anunțat că va elibera trotuarele marilor bulevarde din centrul, oraşului de maşinile parcate ilegal, autoturisme care de multe ori aparţin unor instituţii publice. Măsurile vor fi implementate gradual, a adăugat edilul general.

„Vom elibera trotuarele de maşini în centru, pe străzile mari, pe bulevardele mari, ca să fie foarte, foarte clar. Sunt agenţii şi ministere ale statului care ocupă trotuare, nu o să găsească înţelegere, ca să fie foarte clar. Într-un oraş civilizat nu se parchează pe trotuar”, a afirmat Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă, sâmbătă după-amiază, scrie News.ro.

El a mai precizat că măsurile de eliberare a centrului de maşinile parcate ilegal vor fi implementate gradual.

Citește și: Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment. O minune că Nicușor Dan a reușit să țină primăria pe linia de plutire

„Voi avea abordări incrementale. Ce înseamnă incremental? Nu radical, dacă vii dintr-o dată şi schimbi totul, iese haos. Stradă cu stradă, piaţetă cu piaţetă, zonă cu zonă, vom merge, ca idee pe mai multă pietonalizare, mai puţin transport cu auto individual, mai multe transport în comun, mai mult transport alternativ”, a explicat Ciucu.

Primarul general a subliniat că va conduce această primărie „ca şi cum nu e al doilea mandat” și s-a arătat dispus să ia măsuri nepopulare pentru că „dacă nu se schimbă ceva, acest oraş nu va arăta niciodată altfel, nu are cum”.

Citește și: Câți bani ar putea aduce la Primăria Capitalei taxa specială pentru turiști. Ciprian Ciucu: „Orice leuț contează”

Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, ca să funcţioneze

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
2
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
3
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
cabinet medical
5
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 40 de ani și are șase mese pe zi! Ce nu consumă niciodată și alimentul ”magic” din dietă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Bucureştiul are nevoie de un buget minim de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, ca să funcţioneze
BUCURESTI - CENTRUL VECHI - AGLOMERATIE - 12 IUN 2021
Câți bani ar putea aduce la Primăria Capitalei taxa specială pentru turiști. Ciprian Ciucu: „Orice leuț contează”
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, la o zi după învestire: STB, aproape de faliment. O minune că Nicușor Dan a reușit să țină primăria pe linia de plutire
Stelian Bujduveanu.
Stelian Bujduveanu, primul mesaj după ce Ciprian Ciucu a preluat mandatul de primar al Capitalei: „Rămân alături de bucureşteni”
Ciprian Ciucu a depus jurământul, cu panglica de prima
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei. „Situaţia oraşului nu este foarte bună”
Recomandările redacţiei
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale...
Vladimir Putin
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să...
bani
Specialiștii în finanțe îi contrazic pe primari, care se plâng că va...
ceata aeroport suceava
Probleme majore pe mai multe aeroporturi din Moldova din cauza ceții...
Ultimele știri
„O potențială comoară”: OMS studiază posibilitatea integrării practicilor vechi de secole în sistemul medical tradițional
Nu Putin decide când se vor organiza alegeri în Ucraina, spune Zelenski
Accident dramatic în India. Şapte elefanţi au murit după ce au fost loviți de un tren
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Zodia care termină anul 2025 în genunchi. Mihai Voropchievici: Din păcate, este prea târziu
Fanatik.ro
Claudiu Răducanu, atac neașteptat din raiul milionarilor: ”Pentru cei care nu pot dormi noaptea…”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Tragedie fără margini înainte de UTA – Dinamo. S-a aruncat de la etajul 7 și a murit
Adevărul
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă
Playtech
Cum poţi afla dacă ai moştenit acţiuni primite de părinţi sau bunici în Cuponiada anilor ’90: actul esenţial...
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Gazzetta dello Sport a făcut anunțul: Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după ce a ratat Supercupa...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu...
Newsweek
O schimbare a legii pensiilor încaieră 2 instituții ale statului. 15 ani devin contributivi. Cine beneficiază?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...