Comisioanele pentru pensiile plătite în numerar sunt de 10 ori mai mari. Apelul ministrului Muncii către pensionari

pensie, bani
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
Din articol
Program de promovare a plăţii pensiilor pe card

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Zalău, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a anunţat lansarea unui program destinat încurajării trecerii voluntare la plata electronică.

„Comisioanele pe care le plătim la Poştă astăzi sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele pe care le plătim prin bancă atunci când plătim pensiile”, a afirmat Manole, explicând diferenţa majoră dintre costurile suportate la nivel bugetar.

Potrivit ministrului, distribuţia pensiilor este în prezent împărţită în mod egal între cele două modalităţi, cu peste jumătate dintre pensionari care primesc banii pe card şi jumătate care primesc banii în numerar, de la poştaş.

„Pentru jumătatea pe card am plătit până la sfârşitul lui septembrie 6 milioane de lei comisioane bancare, pentru jumătatea pe cash am plătit comisioane la Poştă 60 de milioane de lei”, a precizat ministrul Muncii.

Program de promovare a plăţii pensiilor pe card

În acest context, Ministerul Muncii va demara un program de promovare a plăţii pensiilor pe card, fără a introduce obligaţii. „Vom începe un program prin care să promovăm, fără să obligăm pe nimeni, încă o dată. Ar fi util cât mai mulţi pensionari să accepte plata pensiei pe card. În Uniunea Europeană, în 2025, sper că nu pare exotic nimănui. E normalitate”, a subliniat el.

Florin Manole a legat măsurile privind modernizarea sistemului de plată a pensiilor de politicile care sprijină creşterea numărului de locuri de muncă.

„De câte ori mă auziţi vorbind despre ANOFM şi subvenţii pentru noi angajaţi? Să înţelegeţi, cum e şi corect, că vorbim despre noi contribuţii la sistemul de pensii. Înseamnă, deci, că genul ăla de programe e un sprijin pentru angajaţi şi un sprijin pentru angajatori, dar şi un sprijin pentru pensionari”, a mai punctat ministrul Muncii.

