Consiliul Concurenței anunță că măsura plafonării adaosurilor a depășit termenul legal: „Există riscul de efecte nefavorabile în piață”

Data publicării:
cos cu alimente intr-un magazin
FOTO: Getty Images

Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate cu Legea Concurenţei, a depăşit deja termenul legal, amplificând riscurile de a genera efecte nefavorabile asupra pieţei şi a conduce la adaptări nedorite ale jucătorilor, se arată în Raportul privind evoluţia concurenţei în sectoare cheie, lansat de Consiliul Concurenţei.

„Conform Legii concurenţei, o astfel de măsură este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă sau o disfuncţionalitate evidentă a pieţei. În ceea ce priveşte durata, conform Legii concurenţei, aceasta nu poate depăşi doi ani. Prin urmare, durata schemei de sprijin excedează deja termenul legal, amplificând, prin urmare, riscurile de a genera efecte nefavorabile asupra pieţei şi a conduce la adaptări nedorite ale jucătorilor", susţin autorii raportului.

Ca urmare a plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare - prin OUG nr. 67/2023 şi actele normative ulterioare -, Consiliul Concurenţei a monitorizat evoluţia la raft a preţurilor acestor produse.

Rezultatele analizelor Consiliului Concurenţei au arătat că produsele stipulate în actul normativ au înregistrat, în majoritatea cazurilor, reduceri de preţuri. Astfel, cel puţin pentru scopul urmărit, şi anume scăderea preţurilor produselor alimentare de bază, Ordonanţa a produs efecte pozitive la nivelul consumatorilor finali.

Pe de altă parte, autoritatea de concurenţă a testat, în anul 2023, respectiv 2024, o ipoteză conform căreia diminuarea marjelor de profit ca efect al reglementării ar putea fi recuperate la nivelul altor categorii de produse (efect de tip waterbed) existente în portofoliul retailerilor. Conform metodologiei utilizate, s-a constatat faptul că pierderile de profitabilitate înregistrate la nivelul produselor ce fac obiectul reglementării ar fi fost recuperate prin creşterea profitabilităţii, inclusiv prin majorarea preţurilor, pentru alte produse, alimentare şi nealimentare.

"O astfel de redistribuire a adaosurilor şi reaşezare a preţurilor în alte condiţii decât cele de piaţă poate genera, pe o perioadă îndelungată de timp, şi alte adaptări ale jucătorilor (în afara celor deja evidenţiate de transferul pierderilor de adaos către alte produse), care ar putea conduce la dezechilibre majore pe verticală (pe lanţul de producţie), dar şi pe orizontală (cu privire la alte categorii de produse). Practic, o plafonare pe termen lung a adaosurilor sau preţurilor pentru anumite categorii de produse va genera un efect de contagiune spre alte categorii şi pieţe, cu efecte imprevizibile", atenţionează specialiştii de concurenţă.

În ceea ce priveşte creşterea TVA din august 2025, analizele autorităţii de concurenţă pe termen scurt - august, faţă de iunie 2025 - au indicat o tendinţă de scădere a preţurilor la nivelul produselor de bază, influenţată puternic de bunurile sezoniere (fructe, legume).

