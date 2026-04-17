Consumatorii români, despăgubiți cu sute de mii de euro. Topul domeniilor cu cele mai multe sesizări

Transporturile, în topul reclamațiilor Rolul ECC Romania în reţeaua europeană

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania), direcţie din Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, a recuperat pentru consumatori suma de 173.000 euro în primul trimestru al anului 2026, potrivit unui comunicat al ANPC.

În această perioadă, ECC Romania a instrumentat peste 2.500 de solicitări primite de la consumatori români şi aproximativ 50 de solicitări din alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi din Norvegia, Islanda şi Regatul Unit al Marii Britanii, transmise prin intermediul Centrelor Europene ale Consumatorilor din statele de reşedinţă, mai scrie Agerpres.

Rezultatele sunt comparabile cu cele înregistrate în prima jumătate a anului 2025, ceea ce reflectă o creştere de peste 80% a activităţii începând cu 1 ianuarie 2026.

Transporturile, în topul reclamațiilor

Structura reclamaţiilor primite a evidenţiat cinci domenii principale:

  • 26,5% - transporturi (transport aerian, rutier, feroviar, naval şi închirieri auto);
  • 20,9% - îmbrăcăminte şi încălţăminte;
  • 16,7% - diverse produse şi servicii (inclusiv servicii financiare, bunuri de uz personal precum ceasuri, bijuterii, produse de îngrijire şi alte servicii);
  • 12,3% - mobilier, echipamente pentru gospodărie şi întreţinere (electrocasnice, mobilier);
  • 9,6% - recreaţie şi cultură (electronice, echipamente sportive, camping, animale de companie, concerte, muzee etc.).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2025, se observă o uşoară scădere a solicitărilor privind serviciile de transport aerian (anulări sau întârzieri de zbor), în timp ce reclamaţiile din domeniul îmbrăcămintei şi încălţămintei au înregistrat o creştere semnificativă, de peste 40%, iar cele privind mobilierul şi echipamentele pentru gospodărie o creştere de aproximativ 30%.

Rolul ECC Romania în reţeaua europeană

ECC Romania face parte din Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care reuneşte 29 de centre din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi din Islanda şi Norvegia.

Reţeaua oferă consumatorilor informaţii, consiliere şi sprijin în soluţionarea amiabilă a litigiilor transfrontaliere, contribuind astfel la consolidarea protecţiei consumatorilor la nivel european.

Prin activitatea sa, ECC Romania întăreşte rolul ANPC în apărarea drepturilor consumatorilor şi contribuie direct la creşterea gradului de protecţie a consumatorilor din România şi din întreaga Uniune Europeană.

Editor : Ana Petrescu

