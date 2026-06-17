Ce cuprinde memorandumul de înțelegere în 14 puncte SUA-Iran: redeschiderea Ormuz, problema Libanului, finanțare uriașă pentru Teheran

SUA și Iranul urmează să semneze oficial un memorandum de înțelegere pe 19 iunie în Elveția, deschizând calea pentru 60 de zile de discuții menite să pună capăt definitiv războiului și să impună noi limite stricte programului nuclear al Iranului. Textul proiectului în 14 puncte a fost consultat și publicat de Bloomberg.

Șeful diplomației iraniene Abbas Araghci a declarat că un acord de pace cu SUA ar impune retragerea Israelului din Liban, pe măsură ce cresc îngrijorările că Israelul ar putea submina eforturile diplomatice de a pune capăt definitiv războiului din Orientul Mijlociu, Donald Trump criticându-și chiar aliatul și partenerul de război, numindu-l iresponsabil. Nu este clar dacă textul proiectului de memorandum în 14 puncte obținut de Bloomberg este varianta SUA sau provine de la un terț.

Republica Islamică Iran și Statele Unite, împreună cu aliații lor din războiul actual, declară, la semnarea acestui Memorandum de Înțelegere, încetarea imediată și permanentă a războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și se angajează că de acum înainte nu vor lansa nicio acțiune ostilă una împotriva celeilalte și se vor abține de la amenințarea sau utilizarea forței una împotriva celeilalte. Acordul final va confirma prevederile acestui articol și ale articolelor rămase. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să își respecte reciproc suveranitatea și integritatea teritorială și să se abțină de la a se amesteca în afacerile interne ale celeilalte părți. Republica Islamică Iran și Statele Unite se angajează să negocieze și să ajungă la un acord final într-un termen maxim de 60 de zile, care poate fi prelungit prin consimțământ reciproc. Imediat după semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere, Statele Unite ridică blocada navală și previn orice interferență sau obstrucție împotriva Republicii Islamice Iran și restabilesc traficul la capacitate maximă în termen de maximum 30 de zile; traficul navelor va fi proporțional cu volumul traficului din perioada antebelică din partea Republicii Islamice Iran. Statele Unite se angajează, de asemenea, să își retragă forțele din zonele înconjurătoare în termen de 30 de zile de la acordul final. La semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere, Republica Islamică Iran va lua imediat măsuri pentru a se asigura că deplasarea navelor comerciale din Golful Persic către Marea Oman și invers este reluată în termen de 30 de zile la volumul de dinainte de război, ținând cont de necesitatea eliminării obstacolelor tehnice și neutralizării minelor de către Iran. Statele Unite se angajează, împreună cu partenerii săi regionali, să creeze un plan cuprinzător, convenit de ambele părți, pentru reabilitarea și dezvoltarea economică a Republicii Islamice Iran, asigurând în același timp o finanțare de cel puțin 300 de miliarde de dolari. Mecanismul de implementare a acestui plan, ca parte a acordului final, va fi formulat în termen de 60 de zile. Statele Unite se angajează să pună capăt, conform unui calendar care va fi convenit ca parte a acordului final, tuturor tipurilor de sancțiuni cu care se confruntă în prezent Republica Islamică Iran, inclusiv rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și ale Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), precum și tuturor sancțiunilor unilaterale ale SUA, atât primare, cât și secundare. Republica Islamică Iran reiterează că nu va produce niciodată arme nucleare. Republica Islamică Iran și Statele Unite au convenit că soarta materialelor îmbogățite și soarta tuturor celorlalte probleme legate de domeniul nuclear convenite de comun acord, inclusiv nevoile nucleare ale Iranului, vor fi abordate în mod adecvat într-un acord final; acordul final va confirma prevederile prezentului articol. Republica Islamică Iran și Statele Unite sunt de acord că, în așteptarea unui acord final, vor menține status quo-ul: Iranul va menține status quo-ul în ceea ce privește programul său nuclear, iar Statele Unite nu vor impune noi sancțiuni Iranului și nici nu își vor consolida forțele în regiune. Statele Unite se angajează ca, imediat după semnarea prezentului Memorandum de Înțelegere și până la data ridicării sancțiunilor, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite să emită derogări pentru exporturile de țiței iranian, produse petrochimice și derivate ale acestora, precum și pentru toate serviciile conexe, inclusiv cele bancare, de asigurări, de transport și altele asemenea. Statele Unite se angajează ca, având în vedere progresul negocierilor în vederea unui acord final, fondurile și activele înghețate sau restricționate ale Republicii Islamice Iran să fie eliberate și puse pe deplin la dispoziție. Aceste fonduri, indiferent dacă sunt deținute în contul principal sau transferate, vor fi utilizate pentru orice plată finală către beneficiar stabilită de Banca Centrală a Republicii Islamice Iran și vor fi pe deplin disponibile pentru utilizare. Statele Unite se angajează să emită toate permisele și licențele necesare pe această bază. Republica Islamică Iran și Statele Unite convin că va fi instituit un mecanism pentru a supraveghea implementarea cu succes a Acordului Final și angajamentul viitor față de acesta. În urma semnării prezentului Memorandum de Înțelegere și la primirea asigurărilor privind începerea implementării articolelor 4, 5, 10 și 11 din prezentul Memorandum de Înțelegere și continuarea implementării acestor măsuri, Republica Islamică Iran și Statele Unite vor intra în negocieri pentru un Acord Final exclusiv în ceea ce privește articolele rămase. Acordul final va fi aprobat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Unii experți în diplomație europeană se tem că armata iraniană va fi mai înclinată să caute o armă nucleară după atacuri americane succesive, chiar dacă închiderea strâmtorii Ormuz s-a dovedit a fi o alternativă de descurajare uimitor de eficientă, notează The Guardian.

Trump s-a confruntat, de asemenea, cu reacții negative din partea Israelului și a conservatorilor americani din cauza unei secțiuni a acordului care prevede că derogările de la sancțiunile privind vânzările de petrol iranian vor intra în vigoare imediat după semnarea acordului de vineri, acoperind servicii necesare, inclusiv servicii bancare, transporturi și asigurări, necesare pentru facilitarea vânzărilor.

Există, de asemenea, o îngrijorare tot mai mare cu privire la faptul că Trump a recunoscut, practic, că Iranul, după 60 de zile, poate percepe „taxe de servicii maritime” pentru navele comerciale care tranzitează strâmtoarea. Orice incertitudine cu privire la viitoarea guvernare a strâmtorii ar descuraja navele comerciale să continue să intre pe calea navigabilă.

Au existat, însă, semne că blocada americană asupra porturilor iraniene fusese ridicată, un număr tot mai mare de nave începând să se deplaseze.

Planul de investiții de 300 de miliarde de dolari pentru Iran, inclus în memorandumul de înțelegere, propune un angajament financiar uriaș din partea statelor din Golf care au fost puternic afectate de războiul de trei luni, inclusiv de atacurile iraniene asupra instalațiilor energetice cheie din Golf, care au dus la o prăbușire aproape totală a relațiilor.

Fondul de investiții este o alternativă la cererea Iranului de compensații din partea SUA și Israelului pentru lansarea a ceea ce Teheranul consideră a fi un război ilegal și nejustificat, chiar dacă negocierile privind programul său nuclear continuau.

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Editor : Ș.R.