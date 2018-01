CTP, Viorica Dăncilă și pavianul. Cum se apără jurnalistul în fața acuzațiilor CNCD

Ce viteză impresionantă are Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, a apreciat ironic jurnalistul Cristian Tudor Popescu, comentând faptul că instituția citată s-a autosesizat în legătură cu unele declarații făcute marți la Digi24 despre premierul desemnat, Viorica Dăncilă. „Foarte bine, sunt vigilenți! Înțeleg că și CNA are o problemă”, a mai spus jurnalistul înainte de a demonstra că CNCD s-a grăbit să tragă concluzii și nu s-a documentat suficient în legătură cu declarațiile făcute. „Probabil că aveau o urgență”, a punctat editorialistul.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în privința unor declarații făcute de jurnalistul Cristian Tudor Popescu la Digi24 în care făcea o comparație între premierul desemnat, Viorica Dăncilă, și pavianul cu mantie (o specie de maimuțe, cu botul alungit ca de câine și cu corpul acoperit cu păr lung - n.r.). CNCD a transmis joi o citație și către redactorul-șef al Digi24, Cosmin Prelipceanu, care trebuie să dea explicații despre „lipsa de reacție (delimitare) față de declarațiile jurnalistului Cristian Tudor Popescu din data de 16 ianuarie 2018, din cadrul emisiunii „Jurnalul de seară”. CNCD s-a sesizat din oficiu, prin Haller Istvan, membru în Colegiul director, care aduce ca „probe” o știre publicată de site-ul stiripesurse.ro, potrivit căreia CTP se face vinovat de derapaj de limbaj, pentru că a comparat-o pe Viorica Dăncilă cu o maimuță.

Iată cum a comentat Cristian Tudor Popescu joi, la Digi24, aceste acuzații:

Cosmin Prelipceanu: Din cauza doamnei, există o autosesizare a CNCD în privința unui lucru pe care l-ați spus la Digi24, pe care eu nu l-am sancționat. E vorba de momentul în care v-ați referit la o anumită coafură.

Cristian Tudor Popescu: Când s-a întâmplat asta? (...) Cred că acum 48 de ore. Ce viteză de reacție, domnule, are Consiliul nostru pentru Combaterea Discriminării! Foarte bine, sunt vigilenți, domnule! Înțeleg că și CNA-ul are o problemă...

Mda...

O să încep prin a vă povesti, de fapt prin a vă aminti, că tot acum două zile s-a întâmplat ceva asemănător cu ceea ce o să discutăm noi acum. După meciul Simonei Halep din primul tur de la Australian Open cu o australiancă, Destanee Aiava, la sfârșitul meciului - câștigat de Simona - , i-a făcut un compliment australiencei. A spus că e o jucătoare puternică, are 17 ani, e de mare perspectivă și amintește ca stil, seamănă, cu Serena Williams. Într-adevăr, și după nume, Aiava cred că are rădăcini aborigene, în populaţia de baştină a Australiei, nu în englezii sau mă rog, cei care au venit după aceea. E foarte puternică, are niște bicepşi într-adevăr comparabili cu ai Serenei și are pielea mai închisă la culoare, dar nu neagră. Aborigenii australieni au o culoare roșiatică. Și a comparat-o, extrem de onorant, cu Serena Williams. La care, fata a zis mulțumesc, sunt onorată de această comparație. În schimb, haita de imbecili s-a dezlănțuit pe toate rețelele de socializare acolo, în Australia, domnule, a insultat-o rasial pe Aiava! Nu știu, vedeți, aici mintea stă, se blochează. Ce fel de contraargumente să aduci la o asemenea idioţenie?

Eu am spus doar atât: și dacă o compar eu pe Eugenie Bouchard cu Anna Kurnikova comit un act de rasism? Ambele sunt frumoase, sunt albe, sunt blonde, sunt caucaziene și eu le compar. Comit un act de rasism? Este... noroiul minţii!

Venim acum la „cazul” nostru. Înţeleg că a avut loc o ședința de înfierare publică a mea și a dvs la o tv specializată în aşa ceva, că cu asta se ocupă. Nu știu, noi

nu ne ocupăm, din câte știu, nici dvs, nici eu, de jurnaliști. Fiecare susține ce are de susținut, își face treaba cum crede de cuviință, dar sunt unii care simt nevoia

să facă astfel de ședințe publice ale „tribunalului poporului”.



Și acum această reacţie a CNCD. Hai să începem prin a vedea „probele”, ce s-a întâmplat.



Cosmin Prelipceanu: Știți că în citaţie, la capitolul „probe”, e trecut un link al unei știri de pe stiripesurse?



CTP: Da?? Extraordinar! Nu ştiam! Și domnii aceștia sunt plătiți din buget, ăștia de la CNCD, da?

Cosmin Prelipceanu: Asta este televiziune, nu există nimic secret, s-a întâmplat în eter, dar avem înregistrări. CNCD-ul putea să ne ceară înregistrarea, ca să vadă cu propriii ochi ce s-a spus acolo. Nu! Știrea aceea, în care un jurnalist își dădea cu părerea despre ce-am făcut noi aici....

CTP: Formidabil! Credeam că au ascultat, au văzut, că vin cu proba...

C. Prelipceanu: Singura probă: un link al unei știri de pe stiripe surse.ro. Atât! Iar știrea aceea conținea o relatare aproape corectă și un titlu care spune că ce am făcut e un derapaj. Să arătăm ce am discutat în acea seară:

Cosmin Prelipceanu: Este reacția pe care v-a stârnit-o coafura, era o paranteză în interiorul unui comentariu despre cu totul altceva. Era o paranteză și ați semnalizat-o ca atare.

CTP: Am început prin a spune: E incorect ceea ce fac... și o să explic de ce am spus asta imediat. Dar observaţia mea, stimaţi domni și doamne de la CNCD, este de natură estetică. Ea nu se leagă de un aspect fizic al doamnei. Această coafură reprezintă o opţiune estetică a dnei Dăncilă, aşa cum sunt rujul, rimelul, hainele pe care le poartă, parfumul pe care îl folosește. Eu nu am spus niciun moment, așa cum au titrat cei de la stiripesurse, și Antena 3, și B1: Cristian Tudor Popescu o compară pe Viorica Dăncilă cu o maimuţă! Unde o compar eu pe doamna Dăncilă cu o maimuță?! Nu m-am referit la figura dânsei, nu m-am referit la făptura în general, la mâini,

la picioare, la niciun element fizic. M-am referit la aranjamentul părului, care reprezintă o opțiune a doamnei. Nici măcar nu l-am contestat. Am observat

doar o similitudine cu modul în care e aşezata coama acestei specii de maimuţe „pavianul cu mantie”. Acesta este pavianul cu mantie, putem vedea această similitudine de formă:

Aici poate să apară o problemă. Putem fi acuzați de către organizații de protecţie a animalelor pentru că m-am legat de un aspect fizic al maimuţei, pentru că maimuța nu și-a umflat părul cu feonul și nu l-a făcut cu drotul aşa. Îl are de la natură. Nu l-am catalogat în niciun fel. N-am spus că e urât, că e frumos. Dar este în mod natural aşezat așa. Și pot să-mi spună că am menționat un aspect fizic al maimuţei, în vreme ce în cazul doamnei Dăncilă nu m am legat de niciun aspect. Puteam la fel de bine să comentez ceva în legătură cu rochia dânsei și să spun că mi se pare că seamănă cu nu știu ce. Nu cu un pavian cu mantie, ci cu o mantie regală. Care era problema?



Deci, nu am comparat-o, în niciun caz, după cum orice om de bun simț își dă seama, pe doamna cu o maimuţă. În schimb, au titrat în acest fel și aici vine lucrul cel mai grav: faptul că CNCD, această instituție de stat, plătită de la buget, care veghează la respectarea normelor în ceea ce privește discriminarea, își ia informațiile în acest fel, fără să meargă la sursă și vă trimite dvs, la televiziunea Digi24, citație cu referire la știrea din stiripesurse. Pe surse! Ca așa se numesc, pe surse, nu știm ce surse. În schimb, sunt sursă și motiv de citație pentru CNCD. Asta este chiar grav! Și voi veni la CNCD, cum am mai venit și altădată, când mă vor chema, și de data aceasta să știți că voi merge până la capăt, stimați domni și doamne, adică mergem până în justiție, dacă e cazul, pentru ceea ce ați făcut acum.

E profund incorect. Se discreditează ca instituţie prin ceea ce au făcut!

Știți care e problema? S-au grăbit, domnule. S-au grăbit! Repede, trebuia repede. Oare de ce trebuia în 48 de ore, de ce trebuia să vi se trimită citație? De ce, în 48 de ore? Se întâmplase ceva foarte grav! Eu făcusem o observație de hair-style-ist în legătură cu coafura doamnei Dăncilă.

Cosmin Prelipceanu: O precizare pentru telespectatorii noștri, pentru că ar putea fi profund incorect să creadă că în ziua aceea am vorbit despre doamna Dăncilă numai din puncutl de vedere al coafurii. În ziua aceea am vorbit despre doamna Dăncilă, intervenția dvs cred că a durat undeva la 10 minute, ați vorbit despre dna Dăncilă, despre motivele numirii ei, despre rațiunea din mințile liderilor PSD, despre ce reprezintă doamna Dăncilă, despre competențele ei și așa mai departe. Din toată povestea, a fost extrasă această paranteză și transformată în ce am spus deja. Înregistrarea emisiunii respective este pe site și îi rugăm pe toți cei care iubesc adevărul să găsească acolo ce s-a întâmplat în emisiune.



CTP: Ştiti de ce am spus la început că este incorect? Pentru că orice femeie are dreptul să-și aranjeze părul cum dorește. Dacă dați pe Google acum „coafuri exotice”, o să gășiți tot felul de cuiburi de păsări puse în cap, rulat părul în nu știu câte dread-uri. Are dreptul, oricum. I-am spus eu că este inadmisibil faptul că doamna a considerat că trebuie să-și facă părul așa? N-am catalogat nimic, în niciun fel. N-am spus că e rău, n-am spus că e bine. De aia am spus că e incorect, că n-ar trebui să comentez, pentru că dânsa poate să-și facă părul cum dorește. Dar de aici și până la sesizarea CNCD e o cale pe care CNCD-ul a parcurs-o într-un timp record.

Cosmin Prelipceanu: Sărind peste niște etape importante.

CTP: Sărind, probabil aveau o urgenţă, au primit... ceva... o sesizare...

Cosmin Prelipceanu: Încă o dată, exprimarea era „această coafură mă duce cu gândul la...”



CTP: Da! Adică n-am voie să mă ducă gândul văzând părul cuiva aranajat într-un fel? Mi se interzice? Gândurile sunt libere! Mă gândesc la altă formă din natură.