Cum plătești singur CASS, dacă nu mai ești asigurat de la 1 septembrie. Ce secțiune se bifează în declarația unică pentru 2025

În România, persoanele fără venituri din muncă, pensii sau alte surse impozabile pot rămâne asigurate în sistemul public de sănătate dacă plătesc individual contribuția la CASS. Începând cu 1 septembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025, statutul de coasigurat va fi eliminat, iar cei care vor să beneficieze în continuare de servicii medicale prin CNAS vor fi obligați să contribuie direct.

Pentru a-și menține accesul la tratamente și consultații decontate, persoanele vizate trebuie să depună Declarația unică (formular D212) și să achite suma aferentă CASS. Care este modul de calcul și valoarea contribuției pentru persoanele neasigurate în 2025.

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul de sănătate

Verificarea calității de asigurat în sistemul de sănătate se face prin platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) - verificare calitate asigurat. (Începând cu 01.03.2025 verificarea calității de asigurat se face la următoarea adresă: siui.casan.ro).

Se vor completa datele cerute (CNP și număr de verificare generat automat) - caută. Sistemul interoghează baza de date SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) și vor apărea informațiile: Persoana selectată este asigurată - data înscrierii la medicul de familie (ex: 01.08.2020) - persoana are card emis.

Cum să îți plătești singur CASS, dacă rămâi fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care se exercită opţiunea.

(Salariul minim luat ca referință în calculul contribuției va fi întotdeauna cel în vigoare la 1 ianuarie în anul depunerii declarației unice).

Opțiunea se exprimă prin Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate (model formular D212), depusă la ANAF, în orice moment al anului pentru fiecare persoană vizată.



Bază de calcul: 6 salarii minime brute pe economie la 1 ianuarie 2025, respectiv: 6 × 4.050 lei = 24.300 lei.

Cota CASS aplicată de 10% (24.300 x 10%) = 2.430 lei anual pentru fiecare persoană neasigurată/persoană aflată în întreținerea unei persoane asigurate (ex: soț, soție sau părinte fără venituri).

Dacă asiguratul întreține, de exemplu, două persoane, soțul și mama fără venituri, atunci va plăti de două ori suma, respectiv 2 × 2.430 lei = 4.860 lei anual.

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată pentru fiecare persoană pentru care se exercită opțiunea, se efectuează în 2 tranșe după cum urmează:

a) 25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea;

b) 75% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui in care s-a exercitat opțiunea.

Pentru a achita contribuția CASS aferentă Declarației Unice este important să utilizezi conturile IBAN corespunzătoare Trezoreriei Statului. Conturile sunt organizate pe județe și sectoare ale municipiului București.

Vezi lista actualizată pentru: Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli care se utilizează de instituţii publice

Asigurat prin Declarația unică: Cum se completează formularul 212

La completarea formularului 212 se vor menționa: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu.

Se completează pe pagina a treia, în declarația unică, la: CAPITOLUL II. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATĂ DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE CARE OPTEAZĂ PENTRU PLATA CONTRIBUȚIEI PENTRU ANUL 2025.

Pe pagina a treia se bifează SECȚIUNEA 1, litera E (sunt persoană fără venituri). Ulterior, se vor completa automat:

Bază de calcul al CASS: 24.300;

CASS datorat (rd.1 x 10%): 2.430.

Aceeași sumă se completează automat și în Secțiunea 3.

SECȚIUNEA 3: Sumarul obligațiilor privind CASS datorată de persoanele fizice care optează pentru plata contribuției pentru anul 2025)

Total CASS datorată potrivit art. 180 din Codul Fiscal: 2.430 lei

Total CASS datorată pentru persoanele aflate în întreținere potrivit art. 182^1 din Codul Fiscal

Total CASS datorată (rd. 1 + rd. 2): 2.430 lei.

Cum se completează formularul 212

Se validează formularul înainte de trimitere apăsând butonul de pe prima pagină sus. (butonul verde de pe prima pagină, colt stânga sus).

Formular validat cass

Declarația 212 se poate depune:

Online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ANAF (se introduc datele de logare în cont și se urmează pașii de trimitere);

Prin poștă: se trimite declarația unică la administrația fiscală de domiciliu, cu confirmare de primire;

La ghișeu ANAF: se depune declarația în format tipărit

Declarație Unică (formular 212)

Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice. (Sursa CNAS).

Cum te asiguri pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate dacă nu ești angajat

Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de sănătate, orice persoană poate opta pentru plată potrivit Art. 180 din Codul fiscal în baza contribuției aferente unei baze de calcul, care reprezintă valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care se exercită opțiunea, dacă nu realizează venituri pentru care datorează contribuția.

Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana interesată și casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Contractul poate fi încheiat pentru o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat, ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate. Venitul ales nu poate fi mai mic decât valoarea lunară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii şi nu poate depăși valoarea a 12 salarii minime.

Contractul de asigurare nu se încheie retroactiv și produce efecte exclusiv de la data înregistrării. Contribuţia lunară de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate este de 1% şi se aplică asupra venitului înscris în contract. (sursa: CNAS)

Acte necesare pentru asigurarea de sănatate fara venit

Declarație pe propria răspundere că nu realizezi venituri impozabile ( formularul 604: Declarație de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate.)

Copie act de identitate (carte de identitate/buletin valabil);

Dovada plății contribuției CASS (Trezorerie, online prin Ghiseul.ro sau direct la ANAF). Este necesară chitanța/ordinul de plată

Cerere tip de asigurare (Se completează la sediul casei de asigurări de sănătate sau online, în funcție de județ).

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se face fie lunar, până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declarației, fie la data depunerii declaraŃiei, în funcție de opțiunea exercitată de persoana fizică.

Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1 septembrie 2025

Chiar și în urma modificărilor legislative adoptate, începând cu data de 1 septembrie 2025, beneficiază de calitatea de asigurat, fără obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), următoarele categorii de persoane:

copiii până la vârsta de 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, respectiv studenți-doctoranzi;

tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;

femeile însărcinate și lăuzele;

pensionarii cu venituri sub 3.000 lei;

persoanele cu handicap;

bolnavii cu afecțiuni oncologice, beneficiari de programe naționale de sănătate, care nu au surse de venit; persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventive;

victimele traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;

voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat;

donatorii de celule stem hematopoietice, pentru o perioadă de 10 ani de la donare.

Persoane care vor fi asigurate începând cu data de 1 septembrie 2025, prin plata contribuției (CASS)

Până la data intrării în vigoare a noilor reglementări, mai multe categorii de persoane beneficiau de exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). În conformitate, însă, cu prevederile Legii nr. 141/2025, aplicabile de la 1 august 2025, categoriile de persoane enumerate mai jos păstrează calitatea de asigurat, fără obligația plății CASS, doar până la data de 1 septembrie 2025. Ulterior acestei date, menținerea calității de asigurat se realizează exclusiv prin reținerea la sursă a contribuției de 10%, începând cu veniturile aferente lunii august 2025, efectuată de către plătitorul de venit.

Vor rămâne asigurate în sistemul public de sănătate de la 1 septembrie 2025 și vor beneficia de servicii medicale decontate, dacă achită contribuția:

pensionarii cu venituri peste 3.000 lei pentru partea care depășește suma de 3.000 lei;

beneficiarii unor legi speciale (veterani, revoluționari etc);

persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj;

persoanele fizice care beneficiază de venit minim de incluziune - ajutor social;

persoanele care se află în concediu de acomodare sau de creștere și îngrijire copil; personalul monahal.

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, care nu realizează venituri, alții decât cei cu afecțiuni oncologice, vor beneficia în continuare de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programului național de sănătate al cărui beneficiar este, precum și de serviciile medicale care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări) cuprinse în pachetul de serviсіi medicale de bază, până la vindecarea respectivei afecțiuni.

