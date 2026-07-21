CGMB a aprobat declanșarea procedurii de insolvență a STB. Ciprian Ciucu: „Ne-a trecut glonțul pe la ureche”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că decizia Consiliului General de a aproba declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București (STB) a evitat o criză financiară majoră pentru municipalitate. Potrivit acestuia, fără această măsură, datoriile și penalitățile companiei ar fi continuat să crească, ceea ce ar fi putut duce inclusiv la incapacitatea de plată a Primăriei Capitalei.

ACTUALIZARE 17:25 La scurt timp după votul din Consiliul General, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a salutat decizia prin care a fost aprobată declanșarea procedurii de insolvență a Societății de Transport București (STB), afirmând că aceasta era singura soluție pentru evitarea agravării situației financiare a companiei și a Primăriei Capitalei.

„Ne-a trecut glonțul pe la ureche. Consilierii au luat cea mai bună decizie. Dacă nu luam această decizie astăzi, ar fi crescut și mai mult datoriile, ar fi crescut și mai mult penalitățile și ar fi atras după sine chiar incapacitatea de plată a Primăriei Generale. Ceea ce ar însemna adio termoficare, adio proiecte de investiții, adio servicii publice de calitate. Consiliul General a luat astăzi decizia corectă pentru a salva transportul public din București. Este o decizie care trebuia să vină în urmă cu șapte ani de zile. Nu înțeleg de ce a fost nevoie să treacă atâta timp până să vin eu să spun că trebuie să facem ceva. S-a tărăgănat, problemele au crescut, datoriile s-au acumulat”, a transmis edilul, potrivit News.ro.

Ciucu: Costurile STB și datoriile se apropie de bugetul anual al Capitalei

Primarul a afirmat că, la începutul acestui an, a cerut conducerii STB un plan de reformă, însă măsurile propuse nu au avut efectele așteptate. El a avertizat că, fără declanșarea procedurii de insolvență, compania ar fi riscat falimentul, iar Primăria Capitalei ar fi putut ajunge în incapacitate de plată.

„Ca să înțelegeți dimensiunea problemei, costul transportului în comun dintr-un singur an (2025), plus toate datoriile și penalitățile, se ridică la 5,6 miliarde de lei. Aproape cât tot bugetul PMB. Dacă, prin absurd, ar fi trebuit să plătim totul, Bucureștiul nu mai rămânea cu nimic. Asta e singura soluție ca să nu ne fie poprite conturile. Alternativa era să nu facem nimic. Dacă am fi amânat, ar fi fost prăpădul mult mai mare!”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, următorul pas este depunerea cererii de deschidere a procedurii la Tribunalul București, iar insolvența va putea fi deschisă doar prin decizia judecătorului-sindic. Reprezentanții municipalității au precizat că procedura nu va afecta funcționarea transportului public, iar angajații și furnizorii STB își vor primi în continuare drepturile.

Știrea inițială

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat, marți, cu 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri, o hotărâre prin care îi mandatează pe cei doi reprezentanți ai municipalității în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății de Transport București (STB) să solicite Consiliului de Administrație declanșarea procedurii de insolvență. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut în ședință că aceasta este singura soluție prin care compania poate fi salvată de la agravarea situației financiare.

Hotărârea adoptată de Consiliul General îi mandatează pe cei doi reprezentanți ai municipalității în AGA STB să voteze o decizie prin care Consiliul de Administrație al societății să declanșeze procedura de insolvență.

Înaintea votului, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a spus consilierilor că a considerat necesar ca aceștia să fie informați direct despre situația STB, în condițiile în care societatea se află în subordinea Consiliului General.

„Mi s-a părut normal ca acest Consiliu General să fie informat direct și să aibă un punct de vedere cu privire la situația STB, ținând cont că societatea este în subordinea Consiliului General și nu neapărat a primarului general”, a declarat edilul.

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Ciucu: Planul de reorganizare a venit prea târziu

Primarul a afirmat că, încă de la începutul anului, a cerut conducerii STB să elaboreze, împreună cu sindicatele, un plan de eficientizare care să reducă din costurile companiei, inclusiv prin restructurări în zona personalului TESA, însă fără disponibilizarea șoferilor și muncitorilor.

„La începutul anului, am cerut conducerii STB să discute cu sindicatele și să vină cu un plan de eficientizare a activității, de restrângere a centrelor de cost și o eficientizare care să presupună, așa mi-a fost propus, și anumite disponibilizări din zona TESA, deci nu a șoferilor și a muncitorilor, de care este nevoie la STB. Nu s-a întâmplat mare lucru de atunci până acum. Știu că de-abia săptămâna trecută managementul societății, împreună cu sindicatele, au creat un plan de reorganizare, dar anul deja a trecut. A fost deja pierdut. Problema este că acel plan de măsuri nu ar fi suficient și situația este atât de gravă, încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a Primăriei. Trebuie să plătim datorii din trecut, în special datorate către ANAF. La ANAF avem 1,5 miliarde de lei datorii, din care 400 de milioane reprezintă doar penalități. Am ajuns la concluzia că nu există suficientă capacitate de reformare structurală la nivelul STB și că singura soluție pentru a eficientiza cât de cât compania și de a nu mai acumula penalități și de a nu ne fi poprite conturile, pentru că am fi ajuns oricum în incapacitate de plată, este insolvența. Practic, prin acest proces de insolvență putem să protejăm angajații, șoferii, vatmanii, muncitorii în special, dar și ceilalți angajați, ca să nu ne fie poprite conturile”, a declarat Ciucu, în cadrul ședinței de marți.

Acesta a prezentat și principalele cauze care au dus la situația financiară actuală a companiei: neplata contribuțiilor și a TVA către ANAF, managementul defectuos și politizarea societății, precum și lipsa de eficiență în activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Potrivit edilului, datoria totală a STB a depășit 1,7 miliarde de lei în 2025, dintre care aproape 1,5 miliarde de lei reprezintă obligații către ANAF, iar aproximativ 400 de milioane de lei sunt doar penalități.

Consilierii opoziției au avertizat asupra riscurilor

În timpul dezbaterilor, consilierul general Constantin Chiriță a atras atenția că procedura insolvenței nu are ca obiectiv principal salvarea companiei, ci satisfacerea creanțelor creditorilor. Acesta a avertizat că există riscul ca STB să nu mai poată participa la procedura de atribuire a contractului de transport public care va trebui organizată în 2031.

La rândul său, consilierul general Ana Maria Boghean a susținut că tariful practicat de STB nu putea fi majorat înainte ca societatea să fie eficientizată.

Consilierul general Ovidiu Zară a afirmat că prejudiciul de aproape un miliard de lei rezultat din litigiul cu VFU Pașcani este consecința deciziilor luate în mandatul fostului primar general Nicușor Dan.

Datoria STB ar putea ajunge la 3 miliarde de lei

Primăria Capitalei avertizează că situația financiară a companiei s-ar putea agrava din cauza litigiului comercial cu VFU Pașcani.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, pentru un contract inițial în valoare de 305 milioane de lei, penalitățile au făcut ca suma datorată să depășească un miliard de lei, instanța stabilind penalități de 0,5% pe zi.

Municipalitatea estimează că, împreună cu obligațiile către ANAF și cele către alți furnizori, datoria totală a STB ar putea ajunge la aproximativ 3 miliarde de lei.

Editor : A.D.