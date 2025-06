Daniel Băluță: Lucrările la planşeu sunt în grafic. Am găsit bani pentru Pasajul Unirii

Primarul Sectorului 4 al Capitalei susține că lucrările de consolidare a planșeului Unirii se află în grafic. Daniel Băluță speră că două benzi de circulație să fie deschise traficului chiar înainte de termen. În ceea ce privește renovarea pasajului Unirii, edilul susține că există fonduri și pentru acest demers.

„Lucrările sunt în grafic, se desfăşoară conform planificării noastre, nu avem niciun impediment în momentul acesta. Scopul pe care îl avem este să redăm circulaţiei măcar două benzi cât mai repede, să fim un pic în faţa termenului de şase luni pe care l-am prognozat. (...) Sunt extrem de optimist, sunt convins că lucrurile vor evolua aşa cum este normal să evolueze", a afirmat primarul Daniel Băluţă, potrivit News.ro.

Întrebat dacă se va rezolva și problema finanțării pentru Pasajul Unirii, Daniel Băluță a punctat „considerați că am rezolvat-o”: Am găsit bani şi şi pentru lucrul acesta. O eficientizare a cheltuielilor, am mai renunţat la unele lucruri şi în cadrul aceloraşi bani reuşim, după calculele noastre, cu o mică abatere, să ne încadrăm, să facem şi pasajul.

Edilul sectorului 4 a evitat să răspundă de udne a tăiat fonduri pentru a renova pasajul și a subliniat că „am tăiat, nu calitate, în niciun caz”.



Lucrările de refacere din temelii a Planşeului Unirii au început pe 10 iunie, iar circulaţia pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, va fi restricţionată. Șoferii care treceau în mod normal prin această zonă vor folosi pe perioada construcțiilor alte rute ocolitoare: dinspre Corneliu Coposu şi Universitate - drum provizoriu prin Parcul Unirii; de pe Calea Victoriei va fi traseul: Naţiunile Unite - Palatul Parlamentului - Bulevardul Unirii; dinspre Eroilor - se face dreapta pe Bulevardul Libertăţii, apoi stânga pe Bulevardul Unirii.

Autorizaţia de construire pentru refacerea Planşeului Unirii a fost semnată de Nicuşor Dan în ultima sa zi de mandat de primar general al Capitalei.

Daniel Băluţă anunţa recent, într-o conferinţă de presă, că, potrivit autorizaţiei de construire, lucrările vor consta în regenerarea spaţiilor publice din zona Piaţa Unirii, refacerea structurii cuvei Râului Dâmboviţa, a Planşeului Unirii, vechi de aproape 100 de ani, a reţelelor edilitare, semnalizare şi marcaje rutiere, sistematizări pe verticală, executarea unor drumuri temporare, executarea unor instalaţii de irigaţii şi intervenţii temporare asupra fântânilor arteziene. Lucrările vor fi împărţite în patru zone distincte: porţiunea din faţa Hanului lui Manuc, cea din parcul aflat în faţa Magazinului Unirea, cea din zona fântânilor şi cea dinspre Pasajul Unirii.

Editor : Andreea Rubica