Știați că denumirea de „vaccin” vine de la cuvântul „vacă”? Da, are directă legătură cu familiarul animal. Iar Despina Tudor știe foarte bine asta. Are 96 de ani și a fost medic veterinar. Recent, a făcut a treia doză de vaccin anti-COVID, pentru că doamna are încredere în vaccinare. Știe exact cum a apărut și cât de mult a contribuit la supraviețuirea și salvarea omenirii. Într-un interviu pentru Digi24, Despina Tudor ne-a împărtășit emoționată una dintre marile bucurii pe care le-a avut: a găsit într-o carte - și nu una oarecare, ci o Biblie - un certificat de vaccinare ce datează din 1907, când vaccinarea era obligatorie. Biletul de vaccinare aparținea vărului ei, care a slujit ca preot.

„Este o armă extraordinară! A fost descoperit în secolul al XVIII-lea de către doctorul englez Jenner. În vremea aceea, era o boală foarte gravă la om, variola. El a recoltat de la o vacă, dintr-o pustulă, material din care a făcut vaccin, că de-asta se numește vaccin, de la vacă”, explică fostul medic veterinar.

Despina Tudor este om de știință și fiică de preot. A susținut vaccinarea de când se știe. Recent, și-a făcut a treia doză împotriva Covid-19. „În martie am făcut cele două doze, Pfizer, și acum, luna aceasta, am făcut a treia doză. Și foarte bine m-am simțit, n-am avut nici cea mai mică reacție”, spune doamna de 96 de ani. „Am fost foarte încredințată că este o metodă foarte bună și mi se pare ceva exagerat ce se spune, că va produce infertilitate sau nu știu ce reacții. Sunt păreri rău-voitoare, în necunoștință de cauză. Nu e posibil așa ceva”, dă asigurări fostul medic veterinar.

Dovada că certificatul de vaccinare exista și în urmă cu un mai bine de un secol

Vizibil emoționată, le-a arătat jurnaliștilor Digi24 cum a descoperit că certificatul de vaccinare era un document ce exista și în urmă cu un secol. „Într-o Biblie veche, din 1835, am găsit un bilet de vaccinare din 1907 în care era vaccinat verișorul meu, Ion, născut în 1904. Și iată că vaccinat atunci, a trăit și a ajuns preotul Ion Calotescu Băluțanu, care a slujit altarul în Râmnicu Vâlcea. Vaccinul era obligatoriu pe vremea aceea. Nu se opunea nimeni, toată lumea era de acord”, a adăugat Despina Tudor.

La 96 de ani și cu mii de amintiri în minte și în suflet, Despina Tudor spune că pandemia de Covid-19 e comparabilă cu vremurile când o altă epidemie omora oameni, însă fără ca aceștia să aibă posibilitatea vaccinării.

„Este o situație foarte grea, dar comparabilă cu - ce știu din povestite - cu gripa spaniolă, care a apărut în timpul Primului Război Mondial și care a făcut mai multe victime decât a făcut războiul. Mureau oamenii pe capete și n-aveau ce să facă. Descoperirea vaccinului a fost într-adevăr un mare eveniment, un foarte important eveniment pentru omenire”, conchide doamna Despina Tudor.

Urmăriți-i mărturia în materialul video de mai jos:

Editor : Luana Pavaluca