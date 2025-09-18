Program inedit de a învăța elevii din clasele primare să circule sănătos și siguri. La Sfântu Gheorghe, județul Covasna, 150 de copii merg la școală pe jos, însoțiți de voluntari. Sunt trasee care pornesc din diferite locuri din oraș, iar cei mici pot ajunge în siguranță la școală, fără să fie conduși de părinți cu mașina. Astfel, copiii fac mișcare în fiecare dimineață, iar orașul este mai puțin aglomerat.

Sofia are 9 ani și fiecare dimineață o începe cu o plimbare până la școală. Părinții o lasă în grija voluntarilor, iar pe traseu își întâlnește colegii de clasă.

Sofia, elevă: Știu că o să ajung la școală în siguranță și la timp și nu mai depind de părinții mei ca să ajung la școală și pot să fac mai multă mișcare.

Daniel, elev: Îmi place că nu mai trebuie să poluez natura cu mașina și să merg pe jos, pentru că așa mă și trezesc.

Proiectul a început în 2021 la inițiativa Primăriei Sfântu Gheorghe și, până în prezent, a avut peste 1.000 de voluntari - părinți, bunici, profesori sau medici.



Kinda Eleonóra, voluntară: Îndemnăm copiii să devină mai sănătoși, să avem un oraș cu un aer mai curat. Câteodată, mă întâlnesc cu niște copii somnoroși, obosiți și până când ajungem la ultima stație, la stația finală, devenim împreună voioși, povestim și altfel începe ziua noastră.

Voluntar: E a doua dimineață de când suntem și noi în acest program. E o idee foarte bună, măcar în fiecare dimineață facem un pic de mișcare.

Voluntară: Copiii sunt foarte încântați, se bucură. Decât să stai în trafic 10 minute, 20, o jumătate de oră, mai bine pe jos.

Părinte: Putem să mergem și noi la muncă mai devreme, la timp.



Proiectul a început la Sfântu Gheorghe, iar mai apoi s-a extins în alte 6 orașe din țară. Ideea a venit din Danemarca și Italia, unde programul funcționează de 25 de ani.



reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia