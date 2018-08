EXCLUSIV. Mărturia unui protestatar externat: Blugii erau rupți și îmi curgea sânge

Unul dintre protestatarii răniţi în noaptea de 10 august a fost externat azi de la Spitalul Universitar. În ultima săptămână, a suferit două intervenţii chirurgicale, după ce bucăţi din grenadele aruncate de jandarmi i-au intrat în picior, aproape de artera femurală. Iată declaraţiile tânărului, în exclusivitate pentru Digi24.

Doru Oprea, protestatar rănit: Prima dată am fost internat la chirurgie. Mi s-a extras capacul de grenadă și marți, pe 14 august, am fost operat la chirugie plastică pentru a-mi închide rana. Rana fiind foarte mare, nu a putut fi cusută inițial. O grenadă a căzut lângă mine, a explodat, mi-a țiuit urechea. Am crezut că nu e nimic grav, am continuat să alergăm, dar imediat am simțit ceva cald pe picior și când am pus mâna,.

Reporter: Ai de gând să depui plângere?

Doru Oprea: Da o să mă duc la IML și o să fac plângere penală.

