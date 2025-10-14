Live TV

Foto: Getty Images

Apă la robinet fără TVA, asta prevede un proiect depus de mai mulți parlamentari PSD la Senat. Limita impusă este de 5 metri cubi pe lună, pentru fiecare consumator casnic, lucru care ar însemna direct o reducere a facturii la întreținere.

Proiectul social-democraților modifică și completează legea 227/2015 privind Codul Fiscal și a fost depus la Senat, pe 9 octombrie, pentru dezbaterea și adoptarea în procedură normală.

În prezent factura la apă și canalizare are o cotă de TVA de 11%, după ce a fost majorată acum două luni, de la 9%. O eliminare a TVA ar însemna practic o reducere de 11% la factura finală.

Dacă ne uităm la limita impusă de proiect de 5 metri cubi, ar însemna că la tariful mediu pe țară de 14,50 lei pe metrul cub fără TVA și de 16 lei cu tot cu TVA, ceea ce duce la o factura finală de aproape 80 lei, cel care plătește să aibă de achitat doar 72 lei.

Acesta este tariful mediu pe țară, deoarece acestea sunt diferențiate pe fiecare oraș în parte. Încep de la mai puțin de 7 lei în Ploiești și pot ajunge la peste 18 lei în Neamț.

„În prezent, cetăţenii României, în special cei care locuiesc la bloc, suportă costuri de până la 10-11 ori mai mari decât ar fi normal, diferenţiat, în fimcţie de regiune. Serviciul vital de apă potabilă nu trebuie să fie transformat într-o susă de profit excesiv, iar pierderile din reţea şi lipsa de investiţii nu trebuie să fie imputate tot populaţiei. Reţelele de apă sunt în mare parte vechi, cu pierderi uriaşe, iar aceste costuri sunt suportate de cetăţeni.

Dacă investiţiile majore în reţelele de apă sunt realizate de primării şi consilii judeţene, atunci cetăţeanul nu trebuie să plătească pierderile din reţea, adică un consum pe care nu l-a realizat.

O altă situaţie delicată este şi atunci când sunt ploi torenţiale şi se inundă subsolurile şi străzile, iar costurile suplimentare în uma acestui fenomen, sunt suportate tot de cetăţeni. Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu.

Având în vedere suportabilitatea limitată a consumatorilor, precum şi faptul că în perioada următoare sunt necesare noi şi noi investiţii care să aducă România în rândul ţărilor care să poată asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure, este imperios necesar eliminarea cotei de TVA pentru consumatorii casnici, în limita a 5 metri cubi pe lună, de persoană”, arată inițiatorii, în expunerea de motive a propunerii legislative.

