Sărbătorile vor fi pentru mulți dintre români pe datorie. Este și cazul multor pensionari, pe care scumpirile pe bandă rulantă i-au îngenunchiat și mai mult. În preajma Sărbătorilor, vârstnicii, care oricum o duceau deja greu, fac împrumuturi pentru a putea cumpăra mâncare pentru masa de Crăciun sau cadouri pentru copii și nepoți. „Fără împrumuturi nu se poate”, concluzionează tristă o femeie ce tocmai s-a împrumutat la Casa de Ajutor Reciproc din Galați.

Ghișeele Casei de Ajutor Reciproc din Galați sunt aglomerate în această perioadă. Scumpirea alimentelor și facturile tot mai mari îi determină pe pensionari să se împrumute din ce în ce mai des.

„Altfel n-am cu ce să-mi fac Sărbătorile”, spune cu voce stinsă o bătrână.

După 36 de ani lucrați în proiectare, Maria are o pensie de 2.900 de lei. Prea mică pentru nevoile care vin odată cu vârsta. Iar drumurile la Casa de Ajutor Reciproc au devenit o obișnuință - pentru medicamente, facturi, iar în perioada Sărbătorilor, pentru mâncare.

„Ce să facem?! Dacă nu-i nicio speranță de nicăieri. Suntem bolnavi, facturile sunt mari și sunt restante și mereu vin preavizele și trebuie să le înnod. Mai fac un CAR, mă mai împrumut la vecinul. Până la urmă, o să mâncăm ceva, nu cum mâncam odată, că mâncam foarte bine odată, dar acum, asta e”, spune consolată Maria Condurache, o pensioară din Galați.

Iar în aceeași situație sunt mii de pensionari din toată țara.

„Păi fără asta nu putem trăi. Fără împrumuturi nu se poate”, spune o altă femeie.

„Vin Sărbătorile, s-au adunat. Mereu, mereu, mă împrumut. Cozonac, o bucățică de carne de porc. Cu bani de împrumut, da”, completează altcineva din rând.

„Multe lipsuri! Medicamente la greu, îmi iau ulei, zahăr, făină, să am acolo în casă”, povestește o altă bătrână.

„Ne ajută! Luăm, ne facem și noi nevoile, asta e totul”, concluzionează altcineva.

„Vin zilnic persoane care își spun of-urile și noi îi ajutăm să facă împrumuturi. Avem în jur de 30 de persoane pe zi, sunt persoane cu pensii mici. Pentru masa de Crăciun, alții pentru medicamente. O sumă medie: 6.000 - 7.000 de lei, pe 24 de luni”, spune președintele Casei de Ajutor Reciproc din Galați, Tinca Șerban.

Pensionarii spun că în lunile următoare vor încerca să înapoieze banii împrumutați în perioada Sărbătorilor.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia