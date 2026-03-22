Femeie lovită de tramvai în București, după ce ar fi traversat pe roșu. Circulația liniei 5, blocată

O femeie a fost lovită de un tramvai, în zona Bd. Aerogării din București. Din primele informații, aceasta ar fi traversat pe culoarea roșie a semaforului. În urma accidentului, circulația tramvaielor de pe linia 5 a fost temporar blocată.

„Astăzi, în jurul orei 13:32, în zona Bd. Aerogării, pana in statia Piața Băneasa, pe sensul de deplasare către Pantelimon, s-a produs un accident în care au fost implicate o persoană și un tramvai aparținând liniei 5.

Din primele informații, o femeie s-ar fi angajat în traversarea străzii pe culoarea roșie a semaforului, moment în care a fost surprinsă și accidentată de vagonul de tramvai, vatmanul neputând evita impactul. La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție”, se arată într-un comunicat al Societății de Transport București.

Circulația tramvaiului a fost temporar blocată în zonă, fiind deviată. De asemenea, STB a introdus și linia de autobuz 605 pentru a prelua călătorii.

„Ca urmare a incidentului, circulația tramvaielor liniei 5 a fost temporar blocată în zonă, fiind deviată la capătul de linie Banu Manta. Pentru asigurarea continuității transportului public, linia de autobuz 605 a fost prelungită până la Aeroportul Băneasa.Autoritățile continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii accidentului”, se arată într-un comunicat al STB.

Editor : A.R.