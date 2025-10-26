Live TV

autostrada soarelui
Foto. Inquam Photos / George Călin

Polițiștii din Sectorul 6 sunt în alertă după ce ar fi fost trase focuri de armă pe o stradă din Capitală. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului, individul care a tras cu arma de tip airsoft ar fi nimerit o mașina parcată și a fugit de la fața locului. În zonă se află mai multe echipaje de poliție.

„Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 6, s-ar fi auzit focuri de armă._Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă. În urma verificărilor efectuate, a fost identificat un autoturism parcat care prezenta avarii, respectiv luneta spartă”,se arată într-un comunicat al Poliției.

Nicio persoană nu a fost rănită. Persoana care a tras cu arma a nimerit o mașină parcată în care nu se afla nicio persoană. Mai multe echipaje de poliție sunt prezente în zonă și îl caută pe individul care a tras focurile de armă.

„Menționăm faptul că nicio persoană nu a fost rănită. Din datele și probele administrate până în prezent a rezultat că o persoană ar fi tras cu o armă de tip airsoft, după care ar fi părăsit zona cu un autoturism”, se arată în comunicat.

