Funcționarii din Guvern spun că le sunt încălcate drepturile sindicale și s-au plâns Comisiei Europene și altor foruri internaționale

ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_13_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) şi Ombudsmanul European, prin care semnalează o serie de „practici abuzive şi contrare” standardelor europene şi internaţionale privind libertatea de asociere şi protecţia liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului, potrivit unui comunicat al sindicatului.

SAALG denunţă încălcări grave ale drepturilor sindicale şi solicită intervenţia instituţiilor europene şi internaţionale.

În documentul transmis instituţiilor internaţionale, se menţionează o „restructurare discriminatorie prin planul de reorganizare a Cancelariei Prim-ministrului”.

„Structura în care activează liderul SAALG este vizată spre a fi desfiinţată, fără justificare temeinică, măsură ce are ca efect eliminarea preşedintelui SAALG”, conform comunicatului.

Totodată, sindicaliştii din Guvern acuză „tentative de intimidare a protestatarilor”.

„Conducerea Cancelariei Prim-ministrului a solicitat identificarea nominală a angajaţilor care au participat la o manifestaţie paşnică spontană, ceea ce contravine dreptului constituţional la întrunire şi legislaţiei privind dialogul social”, se explică în comunicat.

De asemenea, sunt menţionate „presiuni politice şi retorică ostilă”.

„Declaraţii publice recente ale unor reprezentanţi ai Guvernului, inclusiv ale actualului prim-ministru, au vizat discreditarea activităţii profesionale şi sindicale şi justificarea unor măsuri represive”, precizează sursa citată.

Faţă de cele arătate, SAALG atrage atenţia că aceste practici reprezintă „încălcarea Constituţiei României şi a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social; violarea dispoziţiilor Convenţiilor OIM nr. 87 şi 98; nerespectarea articolelor 11 şi 12 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene”.

În adresa transmisă anterior, SAALG solicită instituţiilor europene şi internaţionale:

evaluarea compatibilităţii acestor măsuri cu standardele europene şi internaţionale;

emiterea unui raport public privind respectarea libertăţii sindicale în România;

adresarea unor interpelări oficiale Guvernului României pentru a obţine garanţii că represaliile la adresa liderilor sindicali vor înceta;

asigurarea unor garanţii pentru un dialog social real".

„În loc să fie recunoscut ca partener de dialog social, primul sindicat constituit în cadrul Guvernului României este tratat ca un adversar politic. Această atitudine nu doar că subminează libertatea de asociere, dar afectează grav capacitatea administrativă a statului şi poate pune în pericol angajamentele internaţionale ale României”, a declarat Noni-Emil Iordache, preşedintele SAALG, citat în comunicat.

Citește și:

Angajații Guvernului spun că șeful Cancelariei lui Bolojan le-a cerut o listă cu oamenii care au ieșit la proteste: „Poliție politică”

