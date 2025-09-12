Live TV

Garda de Mediu: 85% din deșeurile din Capitală ajung netratate la groapa de gunoi. „Bucureștiul pierde cursa reciclării”

deseuri bucuresti
Foto: Garda Națională de Mediu Facebook

Garda Națională de Mediu a anunțat, vineri pe Facebook, că 85% dintre deşeurile generate în sectoarele Bucureştiului ajung la groapa de gunoi netratate. În urma celui mai recent control făcut în teren au fost aplicate amenzi de 430.000 de lei.

„Bucureștiul pierde cursa reciclării: 85% din deșeurile generate în sectoarele Capitalei ajung la groapă netratate. Rezultatele controlului a tematic pe care l-am efectuat în perioada 3-12 septembrie în sectoarele Capitalei ne arată, din nou, că țintele stabilite prin lege nu sunt nici pe departe atinse”, arată postarea de vineri, pe pagina de Facebook a Gărzii de Mediu.

Doar 11.63% din deșeurile generate în București sunt reciclate, mai spune sursa citată, în condițiile în care ținta este de 50%.

De asemenea, numai 15% din deșeurile care ajung la groapa de gunoi sunt tratate, iar ținta este de 100%.

deseuri bucuresti 2
Foto: Garda Națională de Mediu Facebook

„Bucureștiul pierde enorm în cursa reciclării, cu costuri financiare și de mediu care ajung să fie plătite tot de cetățeni. Aplicăm sancțiuni contravenționale, pentru că așa cere legea de gestionare a deșeurilor, dar devine limpede că avem nevoie de o soluție nouă și sistemică, dacă vrem să recuperăm decalajele în sectorul reciclării deșeurilor și economiei circulare”, a declarat Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, potrivit sursei citate.

Controlul Gărzii de Mediu a vizat calcule clare pe trei indicatori precum procentul de atingere a țintei de reciclare, procentul de deșeuri netratate dar depozitate și procentul de deviere de la groapă.

Comisarii Gărzii de Mediu au aplicat 10 amenzi la nivelul sectoarelor Bucureștiului, în valoare totală de 430.000 lei, și șase avertismente.

„Gestionarea incorectă a deșeurilor este o problemă națională! Din datele culese și gestionate de GNM, în acest moment, înregistrăm o scădere efectivă a cantității de deșeuri reciclate de peste 3,5 procente. În urma controlului efectuat in 2024 a rezultat ca rata de reciclare aferenta anului 2023 a scăzut sub pragul de 10% , la nivel național”, mai arată sursa menționată.

Editor : A.P.

