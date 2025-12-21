Plutonierul adjutant Gheorghe Cozmolici, pompier la ISU Botoșani, a demonstrat că meseria de salvator nu se încheie odată cu terminarea turei. Împreună cu soția sa, Bianca, acesta a făcut un gest de o rară omenie, oferind o casă unei familii cu șapte copii aflate în pragul disperării.

În urmă cu aproximativ un an și jumătate, o familie cu șapte copii, foști vecini de scară ai pompierului, risca să rămână fără adăpost după ce proprietarul locuinței închiriate le-a cerut să plece. Fără o alternativă și cu viitorul copiilor în pericol, situația devenea tot mai dramatică, mai spune postare de pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgență.

Fără să stea pe gânduri, Gheorghe și Bianca Cozmolici le-au oferit spre folosință casa moștenită de la bunici, situată în comuna Vlăsinești. Locuința, care fusese goală, s-a transformat rapid într-un cămin plin de viață, unde cei nouă membri ai familiei au găsit siguranță și stabilitate.

Ajutorul oferit nu s-a limitat însă la un acoperiș deasupra capului. Familia Cozmolici a devenit un sprijin constant pentru cei greu încercați, implicându-se activ în viața lor. Momentul cel mai emoționant a fost botezul mezinului familiei, pe care Gheorghe și Bianca l-au creștinat, consolidând astfel o legătură ce depășește simpla generozitate.

Spiritul de solidaritate s-a făcut simțit și în prag de sărbători, când Gheorghe, alături de colegii săi de la Stația de Pompieri Săveni, a ajuns la Vlăsinești îmbrăcat în Moș Crăciun. Copiii au primit alimente, haine și daruri, iar casa a devenit un simbol al speranței și al bucuriei.

DUS mai spune că aceasta este „povestea unui om care a ales să stingă «focul» disperării unei familii, oferind cea mai prețioasă resursă: omenia”.

Editor : Ana Petrescu