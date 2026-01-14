Live TV

Raed Arafat avertizează că România nu are suficiente adăposturi civile: „Nu toată lumea înțelege rolul lor”

Data publicării:
adapost civil
Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat miercuri seară, la Medika TV, că România are adăposturi pentru protecţie civilă, însă acestea sunt insuficiente şi au nevoie de investiţii. „Nu toată lumea înţelege rolul important al adăposturilor de protecţie civilă”, subliniază şeful DSU.

„Pe aplicaţia DSU, dacă o descărcaţi, o să vedeţi că există acolo o hartă interactivă şi punctele interactive sunt adăposturile. Nu sunt suficiente. Nu sunt toate puse la punct. Există un raport pe asta. E de investit în ele. Nu toată lumea înţelege rolul important al acestor adăposturi şi faptul că ele trebuie să existe şi trebuie să crească numărul lor.

Noi lucrăm acum, e un proces de identificare a unor spaţii care pot fi folosite ca adăposturi, cum ar fi parcări subterane, spaţii subterane, care pot, în caz de, să fie folosite ca adăposturi. Dar mai e foarte mult de lucrat pe domeniul ăsta şi de dezvoltat”, a declarat şeful DSU, potrivit News.ro.

El a menţionat că spaţiile de la metrou, de exemplu, pot fi utilizate pentru adăpostire, în caz de nevoie.

Cele mai multe spaţii care pot fi adăposturi, în Bucureşti, sunt în blocurile de 10 etaje, la subsol, mai puţine fiind la agenţii economici.

Medicul Raed Arafat a recomandat populaţiei ca, în caz de urgenţă, să respecte indicaţiile care se dau prin mesajele autorităţilor.

Potrivit datelor prezentate într-un raport al Curţii de Conturi, Bucureştiul şi judeţul Ilfov au cele mai multe adăposturi de protecţie civilă, respectiv 588, însă doar 1 din 3 adăposturi este operaţional.

Judeţul Dolj are 213 adăposturi, Galaţiul are 185, Prahova are 183 de adăposturi, Constanţa - 114, Bihor 96 şi Braşov 93.

La polul opus sunt 7 judeţe care au mai puţin de 8 adăposturi pentru protectia civililor în caz de conflict armat. În Caraş-Severin există 8 astfel de adăposturi, în Tulcea sunt 6, în Dâmboviţa şi Buzău câte 5, judeţele Vrancea şi Giurgiu au câte 3 adăposturi, în timp ce judeţul Neamţ are doar un adăpost.

România are de zece ori mai puţine adăposturi în care populaţia civilă poate fi protejată în caz de război, numărul acestora fiind de zece ori mai mic decât al adăposturile de protecţie civilă existente în Finlanda, ţară cu o populaţie de nici 6 milioane de locuitori, arată acelaşi raport al Curţii de Conturi privind adăposturile civile din România şi modul în care acestea sunt administrate şi întreţinute.

