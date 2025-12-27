Un cetăţean român, prins când transporta cu un autoturism trei egipteni şi un sirian, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranţi, a transmis Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră români şi bulgari l-au oprit în urmă cu o zi pe şoferul de 21 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în România, în timpul unui control efectuat pe DN 5.

„În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit trei cetăţeni egipteni şi un cetăţean sirian, care nu deţineau documente necesare pentru a călători în spaţiul Schengen. Având în vedere cele constatate, cetăţenii străini au fost predaţi autorităţilor de frontieră bulgare”, arată comunicatul de presă al IGPF.

Cetăţeanul român a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi.

