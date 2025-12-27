Live TV

Video Giurgiu: Un român a fost prins pe DN5 în timp ce transporta migranți. Tânărul, arestat pentru 30 de zile

Data publicării:
roman trafic migranti
Foto: politiadefrontieră.ro

Un cetăţean român, prins când transporta cu un autoturism trei egipteni şi un sirian, a fost arestat preventiv pentru trafic de migranţi, a transmis Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră români şi bulgari l-au oprit în urmă cu o zi pe şoferul de 21 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în România, în timpul unui control efectuat pe DN 5.

„În urma controlului efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit trei cetăţeni egipteni şi un cetăţean sirian, care nu deţineau documente necesare pentru a călători în spaţiul Schengen. Având în vedere cele constatate, cetăţenii străini au fost predaţi autorităţilor de frontieră bulgare”, arată comunicatul de presă al IGPF.

Cetăţeanul român a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
2
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
5
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Urmărire ca în filme în Giurgiu. Un tânăr fără permis a refuzat să oprească la semnalul poliției, fiind prins după ce a fugit 12 km
harta cnir drum expres bucuresti centura
Încep pregătirile pentru drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de Bulgaria. Ce variante sunt luate în calcul
mașină mergând pe un drum inundat
Cod Galben de inundaţii pe râuri din judeţele Giurgiu, Ilfov şi Dâmboviţa
angajati stat in ploaie
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
photo-collage.png - 2025-11-20T084059.710
Incendiu violent la un depozit de mase plastice din Giurgiu. Locuitorii din zonă, evacuați
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: „Efectul de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor...
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
ANM a actualizat prognoza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt...
nicusor dan nicolae ratiu
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de...
Ultimele știri
FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel despre unde vor lucra agenții
Prințesa Diana, etichetată drept „prădătoare” de către oficiali în timpul războiului mediatic cu Charles. Noi documente despre Lady Di
Cum ne revenim după excesele de Crăciun. Sfaturile medicilor pentru zilele următoare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Motivul pentru care nu ar trebui să cumperi niciodată pește în perioada dintre Crăciun și Revelion. De ce...
Digi FM
Lily Collins, fata lui Phil Collins, topită după fiica ei: Primul Crăciun al micuței noastre Tove și simțim...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
"Lună de lună ne-am rugat pentru acest mic miracol". Fiica adoptivă a lui Eminem, despre cât a luptat să...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Sfântul Ștefan: tradiții, obiceiuri și urări de trimis celor dragi
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...