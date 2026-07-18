Un puternic incendiu a izbucnit sâmbătă noaptea în curtea unui depozit de reciclare a deşeurilor de mase plastice şi polietilenă din localitatea Zorile, comuna Grădinari, judeţul Giurgiu, focul manifestându-se pe o suprafaţă de 5000 de metri pătraţi. A fost transmis mesaj RO-ALERT şi a fost sesizată Garda de Mediu.

„Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în această noapte, pentru stingerea unui incendiu în curtea unui depozit de reciclare a deşeurilor de mase plastice şi polietilenă din localitatea Zorile, comuna Grădinari. Incendiul se maniestă pe o suprafaţă de aproximativ 5000 mp. Având în vedere cantitatea mare de fum degajată, a fost transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Grădinari şi Buturugeni, fiind sesizată Garda de Mediu”, informează sâmbătă dimineaţă ISU Giurgiu.



La faţa locului au fost direcţionate şapte autospeciale de stingere, două cisterne, o autospecială prevăzută cu instalaţie de hidroperforare, o descarcerare din cadrul ISU Giurgiu şi ISU Bucureşti-Ilfov, autospeciala cu roboţi, o ambulanţă SMURD, un echipaj SAJ şi poliţia.



A fost folosit şi un buldoexcavator, pentru a elibera căile de acces în zonele afectate.



Acţiunea de atingere se desfăşoară pe mai multe sectoare de intervenţie, protejându-se inclusiv zonele din apropierea locuinţelor.



În prezent, incendiul este localizat.



Operaţiunile vor continua până la stingerea completă a incendiului şi eliminarea riscurilor, fiind vorba despre o cantitate mare de deşeuri din plastic.



Cetăţenilor li se recomandă să evite zona, să închidă ferestrele şi să nu se expună la fum.

Editor : B.E.