Exclusiv Disponibilizări la Chimcomplex: ce opțiuni au avut angajații și cum explică sindicatul măsurile. Reacția Ministerului Muncii

Andreea Dobra
Chimcomplex
Sursa foto: Facebook/Chimcomplex S.A. Borzesti
Din articol
Pensionarii, primii vizați. Nemulțumiri în rândul unor angajați Compania: plecările sunt voluntare și respectă legea Ministerul Muncii: 330 de salariați, vizați de concediere colectivă Ce drepturi au angajații

Din aprilie 2026, Chimcomplex aplică un plan de reorganizare care include oprirea unor secții de producție cu consum mare de energie, o linie la Borzești și două la Râmnicu Vâlcea, și reducerea personalului, pe fondul costurilor ridicate din industrie. Potrivit declarațiilor făcute de Ștefan Vuza, patronul companiei, în raportul privind rezultatele financiare ale anului precedent, publicat pe 26 februarie, măsurile vizează disponibilizarea a cel puțin 1.200 de angajați. În paralel, au fost lansate oferte de plecări voluntare și a fost notificată intenția de concediere colectivă. La începutul lunii aprilie, mai mulți salariați au contactat redacția Digi24.ro, reclamând nemulțumiri legate de modul în care se desfășoară plecările din companie. Redacția a discutat cu reprezentanții companiei și cu lidera de sindicat și a solicitat un punct de vedere și de la Ministerul Muncii, pentru a afla câți angajați sunt afectați, ce proceduri sunt în derulare și dacă există sesizări sau controale în acest caz.

Potrivit președintei sindicatului Chimcomplex, Marcela Dobre, contextul în care au apărut aceste măsuri este unul dificil pentru companie, pe fondul prețurilor ridicate la gaze și energie.

„Noi trecem dintr-o perioadă grea cu creșterea prețului la gaz și la energie, costul de producție este mai mare decât costul de vânzare. Într-adevăr, noi am încheiat un contract colectiv de muncă în decembrie. Un contract de muncă bun, nu ne așteptam la o așa schimbare bruscă în trei luni de zile”, a declarat aceasta pentru Digi24.ro.

Pe lângă prevederile din contractul colectiv de muncă, compania a venit și cu oferte de plecări voluntare, prezentate angajaților ca variante de sprijin.

„A fost o ofertă a societății de plecări voluntare, un sprijin pentru salariații care își doresc și pot să își găsească un alt loc de muncă. S-au oferit cinci salarii celor care pleacă imediat și cinci salarii pentru cei care pleacă în șomaj, dacă li se prelungește perioada determinată cu încă o lună. Oamenii s-au trecut pe listă, au primit salariile și au plecat în număr destul de mare”, a explicat Marcela Dobre.

Pensionarii, primii vizați. Nemulțumiri în rândul unor angajați

Potrivit liderului sindical, unul dintre criteriile aplicate a fost cel al angajaților care cumulau pensia cu salariul, aceștia fiind vizați cu prioritate.

„Noi am avut o șansă, că am avut foarte mulți pensionari, cei care cumulează pensia cu salariul, și am putut astfel să salvăm cât mai mulți tineri care nu au niciun alt venit. În contractul colectiv de muncă, acesta a fost primul criteriu: cine cumulează pensia cu salariul pleacă înaintea celorlalți”, a spus aceasta.

Ea recunoaște că există nemulțumiri, însă spune că acestea vin în principal din rândul celor care ar fi vrut să rămână în companie: „Mai sunt și oameni nemulțumiți, dar în general sunt din rândul pensionarilor care și-ar fi dorit să rămână. Eu vorbesc zilnic cu oamenii din fabrică și le-am explicat că este normal să plece cei care au deja un venit. Am reușit să salvăm foarte mulți dintre cei care depind exclusiv de salariu, în aproximativ 90% din cazuri.”

Întrebată câți angajați sunt afectați, aceasta a precizat că nu există încă o cifră finală: „Nu pot să vă dau o cifră exactă acum. Am cerut și eu date de la resurse umane privind câți au plecat voluntar și câți au mers pe varianta cu șomaj. Nu sunt cifre mici, dar nu am încă o situație completă pentru ambele platforme, Onești și Vâlcea.”

Sindicatul susține că măsurile respectă contractul colectiv de muncă și legislația în vigoare.

„În contractul colectiv avem prevăzute trei salarii compensatorii. Societatea a venit și cu oferte suplimentare, dar nu a forțat pe nimeni. Fiecare a ales în funcție de cum a considerat. Rolul nostru este să ne asigurăm că se respectă contractul colectiv și legislația, iar acest lucru s-a întâmplat”, a declarat Marcela Dobre.

În ceea ce privește opțiunile oferite angajaților, aceasta a explicat că au existat mai multe variante de plecare.

„Contractul colectiv prevede trei salarii compensatorii, aproximativ 12.500 de lei net. În plus, compania a venit cu două oferte voluntare distincte: una pentru cei care au ales să plece imediat, cu cinci salarii, fără șomaj, și o altă variantă pentru cei care au optat pentru plecare cu șomaj, în anumite condiții. Practic, au existat trei opțiuni. Plecările voluntare s-au încheiat, iar acum se aplică prevederile contractului colectiv”, a mai spus aceasta.

Liderul sindical afirmă că, în ultimele luni, au fost făcute mai multe demersuri către autorități.

„Am făcut numeroase demersuri către instituțiile statului, am discutat cu parlamentari și am mers la Ministerul Economiei. Ni s-a promis că vom beneficia de fonduri pentru relocarea unor capacități de producție, în jur de 90 de milioane de lei, însă am primit doar aproximativ 7 milioane. Vă dați seama că este o diferență foarte mare”, a declarat aceasta.

Compania: plecările sunt voluntare și respectă legea

În răspunsul transmis Digi24.ro, reprezentanții Chimcomplex afirmă că măsurile de reorganizare includ oprirea unor secții și reducerea activității, în contextul dificil din industrie.

Aceștia susțin că plecările au fost propuse ca opțiuni voluntare pentru angajați: „Propunerea companiei vizează posibilitatea încetării raporturilor de muncă prin acordul părților, pe bază voluntară, în condițiile legii și cu acordul expres al fiecărei persoane în parte, împreună cu un pachet de sprijin financiar, care include cinci salarii compensatorii”, se arată în punctul de vedere transmis.

Compania mai precizează că măsurile sunt aplicate cu respectarea cadrului legal și că nu există presiuni asupra angajaților pentru a-și da demisia.

Ministerul Muncii: 330 de salariați, vizați de concediere colectivă

În răspunsul transmis la solicitarea Digi24.ro, Ministerul Muncii arată că societatea Chimcomplex SA a notificat Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău cu privire la intenția de concediere colectivă.

Potrivit notificării, compania are 1.180 de salariați, dintre care 330 urmează să fie afectați.

Ministerul a explicat faptul că, potrivit legii, sindicatul poate propune măsuri pentru evitarea concedierilor, iar angajatorul este obligat să răspundă motivat. În cazul în care concedierea colectivă este aplicată, autoritățile trebuie notificate cu cel puțin 30 de zile înainte.

Instituția atrage atenția că nerespectarea procedurilor legale poate duce la anularea concedierilor și la plata de despăgubiri.

De asemenea, Inspecția Muncii precizează că, în 2026, nu a fost efectuat niciun control la Chimcomplex SA, fiind înregistrată o singură sesizare, pe 8 aprilie.

Ce drepturi au angajații

Ministerul Muncii mai arată că, în cazul concedierilor colective, angajații trebuie să beneficieze de preaviz și pot accesa servicii de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, inclusiv consiliere, formare profesională și plasare pe piața muncii.

Autoritățile precizează că numărul final al persoanelor concediate poate diferi de cel anunțat inițial, în funcție de reorganizarea activității sau de situația individuală a angajaților.

