Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor" a ajuns la cea de-a XI-a ediție și are ca temă principală siguranța femeilor și combaterea violenței de gen. În peste zece orașe din România, inclusiv București, Cluj, Timișoara, Iași și Sibiu, sunt organizate duminică, de la ora 15:00, manifestații pentru conștientizarea violenței domestice, a femicidului și a importanței sprijinirii victimelor.

Doar în primele luni ale acestui an au fost ucise peste 46 de femei în România, majoritatea crimelor fiind comise de actuali sau foști parteneri. Potrivit datelor Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor, 42% dintre femeile din România au trecut, la un moment dat în viață, prin violență fizică, amenințări sau abuzuri sexuale.

În această toamnă, Parlamentul a înființat pentru prima dată o comisie specială dedicată combaterii violenței domestice și a femicidului – „România fără violență”. Formată din 25 de membri ai ambelor Camere. Alături de experți și ONG-uri, misiunea principală este analizarea legislației actuale, propunerea unor modificări care să întărească protecția victimelor și studierea posibilității introducerii unei definiții legale clare a femicidului.

Dincolo de componenta juridică, membrii comisiei admit că ceea ce lipsește României este o „cultură a prevenției” – o schimbare care trebuie susținută prin educație, servicii sociale accesibile și prin recunoașterea publică a gravității femicidului ca fenomen social, și nu doar juridic.

Centrul Filia: E nevoie să recunoaștem femicidul

Andreea Bragă de la Centrul Filia a explicat la Digi24 nevoia recunoașterii femiciul la nivelde populație în România și cere autorităților să adopte un proiect de lege pentru prevenirea și combaterea fenomenului.

„Ieșim în stradă pentru că ne dorim o lume în care fetele și femeile să trăiască în siguranță și cerem autorităților să adopte un proiecte de lege pentru prevenirea și combaterea femicidelor și a violențelor care le preced, adică să introduă instrumente de evaluare a riscului de escaladare a violenței, de femicid, pentru ca poliția, procurorii, judecătorii să poată să intervină mai devreme și să dispună măsuri de siguranță care să protejeze cu adevărat femeile. Cerem și incriminarea căsătoriilor forțate și adoptarea directivei europene privind violența domestică, dar și prevenire prin educație prin egalitate de gen la nivelul învățământului formal. Avem nevoie de generații care să învețe cât mai devreme despre ce înseamnă relații parteneriale, ce înseamnă respect, cum să recunoască violența și unde să ceară ajutorul”, a declarat Andreea Bragă de la Centrul Filia pentru Digi24.

Este nevoie să recunoaștem femicidul la nivel de populație, să putem să colectăm date detaliate, să putem să analizăm ceea ce s-a întâmplat, pentru ca în fiecare caz autoritățile să poată să vadă ce ar putea face diferit. Au fost cazuri extrem de violente de femicid anul acesta în care autoritățile aveau informații, victimele aveau plângeri împotriva agresorilor și nu au fost crezute sau nu au luat măsurile potrivite pentru ca viața lor să fie protejată. E nevoie și de formarea specialiștilor ca ei să înțeleagă trauma pentru a nu blama victimele. E nevoie să învețe să lucreze împreună la nivel local pentru a oferi sprijin necesar”, a adăugat aceasta.

Editor : Andreea Rubica