Live TV

Exclusiv În ce condiții va fi reluat programul Rabla. Buzoianu: „Ținta din PNRR a fost atinsă”

Data actualizării: Data publicării:
masina casata la rabla
Foto: INQUAM Photos / George Calin

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi reluat, cu un buget de 200 de milioane de lei, a spus la Digi24 ministra Mediului, Diana Buzoianu. Ea a precizat că există un acord în coaliție în acest sens. Buzoianu mai spune că ia în calcul finanțarea acestui program din fonduri europene, dar că instituția pe care o conduce trebuie să se ocupe mai ales de proiectele cu cel mai mare impact pe mediu.

„Sper, mai ales că toate partidele și-au arătat intenția de a trece cât mai rapid posibil pachetul doi de măsuri, că până la adoptarea pachetului doi de măsuri ar trebui să avem inclusiv deciziile pe toate programele AFM. Deci, cu atât mai mult cu cât toate partidele și-au arătat interesul de a adopta cât mai rapid acest pachet, cu atât mai mult ar trebui să ne încadrăm în acest termen. Avem nevoie de aceste decizii formal luate, inclusiv pentru a avea un temei cât se poate de clar, pentru a putea să fim inclusiv transparenți față de oameni, predictibili pentru industria care are nevoie de aceste decizii”, a spus Buzoianu.

„Pe partea de persoane fizice, știm sigur că decizia din coaliție este că se va lansa acest program. Bugetul pe care noi l-am discutat până în momentul de față este de 200 de milioane de lei. Pentru celelalte programe vom avea, sper, chiar înainte de pachetul doi de de măsuri, o decizie finală pe toate programele”, a adăugat ea.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme din România a arătat că, în 20 de ani de „Rabla”, în România au fost casate peste 1.000.000 de mașini vechi.

„Este un obiectiv de mediu. În același timp, noi avem astăzi o țintă în jalon PNRR care a fost atinsă, de 250.000 de mașini casate. A fost condiție în PNRR. Deci, practic, în anii care de când a intrat în vigoare PNRR până până în ziua de astăzi.

Avem practic, în momentul de față, programe pe care le vom continua din Rabla. Avem Fondul social pentru climă, unde se pot gândi programe inclusiv pe Rabla, și atunci să mutăm pe fonduri europene acest program care să aibă și continuitate pe mai mulți ani de zile, pentru că Fondul social pentru climă este gândit pe 4 ani de zile. Deci avem discuții destul de ample de cum să putem să sprijinim acest program, să fie lansat multianual și să aibă și niște fonduri care să nu mai depindă neapărat de puterea economică sau de bugetul național”, a explicat ministra.

„Întotdeauna se poate mai bine. Ce vă pot spune eu este că avem astăzi proiecte care au un impact pe mediu și care cu siguranță ajută și industria. Ministerul Mediului trebuie să se ocupe mai ales de proiectele care ajută cu un impact cel mai mare pe mediu. Și acum vă dau un exemplu: între a casa 1000 de mașini, să zicem, și a planta niște zeci de mii de hectare de păduri, discutabil...”, a mai spus Buzoianu.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
Maria Bontsler
2
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
5
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
După 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotărât! Georgina Rodriguez a făcut anunțul cel mare
Digi Sport
După 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotărât! Georgina Rodriguez a făcut anunțul cel mare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID313589_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Diana Buzoianu trimite Corpul de Control la Apele Române: „Când...
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump spune că va încerca să recupereze teritorii ucrainene la...
anar apele romane sediu bucuresti
Când s-ar putea muta Administraţia Apele Române într-un nou sediu...
Cseke Attila
Cseke Attila anunță că vor fi tăiate 40.000 de posturi în...
Ultimele știri
Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Ne dorim o negociere de pace despre Ucraina, cu Ucraina participantă la aceste discuții”
Explozie la o uzină siderurgică din SUA: un mort, doi dispăruți, zeci de răniți
Cristiano Ronaldo se căsătorește. „Da”, a postat aleasa pe Instagram
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
The INFONA Plan Is Upgraded To Level 2 Due To A Forest Fire In A Pine Forest In Carcastillo.
Incendiile de vegetație fac ravagii în nord-vestul Spaniei: peste 1000 de persoane evacuate. Sit UNESCO în pericol
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu, despre deșeurile din alte state care sunt marcate ca second-hand în România: „Nu putem să avem acest standard dublu”
fechet
Mircea Fechet avertizează asupra opririi programului de împăduriri: „Pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare”
romsilva sigla
Control la Romsilva: pierderi financiare mari la șase direcții silvice, cinci ani la rând. Raportul a fost trimis Parchetului General
diana buzoianu cu sacou rosu si laptop in fata
Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Celebrul actor care a ajuns să locuiască în mașină! Făcea furori înainte, dar acum e schimbat radical
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”